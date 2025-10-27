HANAとSnow Man・向井康二が初登場した『ELLE Japon』が10月28日（火）にハースト婦人画報社より発売される。

【画像】HANAとSnow Man・向井康二が初登場の『ELLE Japon』

ちゃんみなとBMSGがタッグを組んだオーディション番組「No No Girls」から誕生した、今最も注目を浴びている7人組ガールズグループ、HANA。Debut Single「ROSE」が国内ダンスグループ最速で1億回再生するなど数々の新記録を打ち立て、幅広い層に支持される彼女たちの魅力に、ジャーナリストの竹田ダニエルが迫った。ノスタルジックなロケーションにて、ハイファッションに身を包み新たな魅力を発揮しているファッションポートレートも必見だ。

Snow Man・向井康二が、英国の伝統と進化が息づくバーバリーのアウターと共にロンドンの地を巡った。ボンバージャケットにはポップな小物で遊び心をプラス、リラックスフィットのトレンチコートにはデニムのセットアップを合わせてゆったりと。紳士の伝統美に、向井が新たな視点を吹き込んだ。

その他企画は「世界のコレクション会場から最速で到着、秋のおしゃれはスナップに学べ！」。2026年春夏コレクション会場のオフ・ランウェイから、着こなしをリフレッシュさせるスタイリングスキルをピックアップ。色使いやプロポーション、スタイリングアレンジやアイテムの取り入れ方など、21のキーワードに分類し、世界のファッショニスタとELLEエディターの、コレクション中のリアルコーデを披露した。

その他LIA KIMやMiyuなどの女性ダンサーに注目した「世界をリードするフィメールダンサー」や、「冬のワードローブ、決定版」「ビヨンドエイジングの時代がやってくる」などが掲載される。

■インタビュー抜粋NAOKO「どんなに攻撃されたとしても、『救えるのは7人だし、守れるのも7人』という意識があります。それぞれ同じ心を持ってるから、団結して進めるんだと思います」

