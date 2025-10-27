timelesz・寺西拓人と篠塚大輝が表紙を飾った『anan 2470号』が11月5日（水）にマガジンハウスより発売される。

【画像】K-POPバーチャルアイドル・PLAVE『anan』表紙に 初の日本公演やお互いの関係性などを語る

anan恒例、アスリートや新形態エンタメグループなど様々なチームのあり方にフォーカスした「TheTEAM 人はチームで強くなる。2025」特集。その表紙に、社会現象にもなった新メンバーオーディション「timelesz project」（通称・タイプロ）で出会い、共に新メンバーとなったtimeleszの寺西拓人と篠塚大輝が登場!新体制初の両A面シングル『Steal The Show／レシピ』を引っ提げ登場する。timeleszを代表してふたりが過去・現在そして未来を語った。表紙カットとなったのは、冬の足音が聞こえてきそうな季節にぴったりの、タートルネックトップスに身を包みカメラを見据えるふたりの姿。馴れ合うことも相反することもない、一定の空気感が“らしい”カットとなった。

グラビアは3つのシチュエーションでお届け。1つ目は、ダークトーンのジャケット、タートルネックトップスを共に纏った大人冬コーディネートで登場。メンバーの人数と同じ数の黒い椅子が並ぶ中、それぞれが椅子を持ち、その中に入っていく様を撮影した。2ショット撮影は、ロングコートを羽織り、肩を組んだり、会話をしたり、と和やかな空気の中で進行。はしゃぐのでも、無言でもない、ポツポツと話しながら、時にフッと笑顔が生まれる、そんなふたりのリアルな雰囲気が感じられる。

2ポーズ目は、先ほどのノーブルな雰囲気とは一変、寺西はボルドーのシャツにストライプのセットアップに柄ネクタイ、篠塚はパープルとベージュのシャツをレイヤードし、ふたりともゴールドのアクセサリーをジャラッとつけたデンジャラスなスタイリング。レザーソファや、黒のビニールシートが垂れ下がったダークなシチュエーションでの撮影は、まるで、契りを交わした盟友を描いた映画のワンシーンのよう。最年長と最年少という間柄でありながらも、互いを信頼し合うふたりにぴったりのストーリーが始まる、そんなシネマティックなシーンとなった。

ラストは、タイプロ時代を彷彿とさせる、白いTシャツやトラックパンツなどを着用し、練習後のくつろぎシーンをイメージして撮影。階段を上がりながら、ストレッチをしたり、汗を拭くタオルを渡したり、床に座ってその日のレッスンのフィードバックをしたり。練習後のご褒美は、メンバーの人数分のホットドッグ。ポテトをつまみ食いしたり、食べさせたり。ホットドッグを頬張って、もりもりと食べるふたりの微笑ましいショットも掲載されている。

ソロインタビューでは、チーム特集に絡め、タイプロ時代の思い出やtimeleszの関係性、そして互いの第一印象やメンバーになって改めて思うことなどを語る。対談では、怒涛の快進撃を遂げるtimeleszのチーム力の秘訣、そして橋本将生と猪俣周杜以外には全員敬語を話す篠塚が寺西には唯一タメ口で話すということで“誌上タメ口対談”も実行。テーマは新曲「StealThe Show」にかけて「チームで一番のことは?」。普段は冷静沈着なふたりが思わず熱くなる（?）、必読クロストークも満載だ。

