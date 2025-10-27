timelesz・寺西拓人が表紙に登場した『Hanako』2025年12月号が10月28日（火）にマガジンハウスより発売される。

表紙を飾ったのは、Hanako初登場、timeleszの寺西拓人。テーマは「バーの“粋”を学ぶ」。バーで心地よく過ごすためのマナーを紹介した特集。お酒がそばにあるのは当たり前になってきたけれど、自分たちの世代にふさわしい“今の”お酒の知識、改めて学ぶというもの。今注目のお酒の種類とその飲み方、お酒と料理の合わせ方。シチュエーション別のお酒の買い方、贈り方。最近増えてきたノンアルコールの新しいつきあい方。そして、バーの重厚な扉を開ける勇気が出るマナーと作法。新しい酒場旅への提案も。お酒との付き合いがもっと気楽に&身近になる、“お酒の新常識”をHanakoで学べる特集となっている。

今回、寺西はオーセンティックバーのバーテンダーに変身した。ゲストをお迎えするところからはじまり、席へのご案内、シェイカーを振るしぐさ、会話を楽しむ笑顔、オーダーをとるときのアイコンタクト・・・などバーでの様々なシーンを撮影。そして、バーテンダーのお仕事が終わった後のオフのシーンも。凛々しく働く姿から、肩の力が抜けたふにゃっとした笑顔まで、寺西のバーテンダー姿が満載となっている。

■寺西拓人 インタビューコメント抜粋（インタビュー本文より）「忘れられない初めての一杯は、紅白歌合戦の後で。それこそSexyZone（現・timelesz）のバックだった気もしますが、本番を終えた12月31日の夜...。」「timeleszのメンバーでいうと、（松島）聡ちゃんや原（嘉孝）、篠塚（大輝）がお酒を飲むけれど、聡ちゃんは飲むと泣いちゃう（笑）」「飲み会って、どうしてもポツンと一人になっちゃう人がいる。そういうのを見ると放っておけなくて」

■編集部 コメント表紙を飾ってくれたのは、timeleszの寺西拓人さん。Hanako初登場です！寺西さんがバーテンダーの制服に着替えて現れると、その着こなしっぷりに「おぉ～」とスタッフからは歓声が。プロの方にシェイカーの振り方やお酒の出し方を教えてもらうと、あっという間にスマートな動作でお酒を作ってくれる寺西さん。ポージングチェンジをお願いするたびに、「かしこまりました」と対応も丁寧でスマートです。実は生ビールを注ぐのもこの撮影が初だそう。ご自身が注いだビールをこっそり味見する寺西さんに、お味はどうですか?と聞くと、「おいしい!」と照れながら答えてくれました。裏テーマは、「憧れのバーテンダーさんとこっそり付き合ったら・・・」。ということでバーテンダーの仕事が終わった後のシチュエーションも。制服を脱いで、外でこっそり待ち合わせ。バーでの凛々しい雰囲気とは一転、髪をおろして、リラックス。お茶目で、ふにゃっとしたやさしい笑顔が満載です。寺西さんのオンとオフの絶妙な表情としぐさは、ぜひ誌面で。寺西さんが働くバーにみなさまをご招待します。

