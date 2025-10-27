開幕から2戦連続でトリプルダブル…ニコラ・ヨキッチがNBA史上5人目の快記録

デンバー・ナゲッツは、10月26日（現地時間25日、日付は以下同）にホームのボール・アリーナで迎えたフェニックス・サンズ戦で、相手に一度もリードを許さずに133－111で完勝し、今シーズン初勝利（1勝1敗）を飾った。

この日ナゲッツではジャマール・マレーが23得点6リバウンド5アシスト、クリスチャン・ブラウンが20得点2スティール、360度回転のアリウープダンクをたたき込んだアーロン・ゴードンが計17得点3スティール、キャメロン・ジョンソンが15得点4リバウンド、ヨナス・バランチュナスが12得点7リバウンド、ブルース・ブラウンが11得点3アシストを記録。

そして大黒柱のニコラ・ヨキッチは、24日のゴールデンステイト・ウォリアーズ戦（21得点13リバウンド10アシスト）に続いてこの試合でも14得点14リバウンド15アシストのトリプルダブルに3スティール。

この試合、ヨキッチが前半に放ったショットは1本のみで、ハーフタイムの時点でフリースローと合わせて4得点だったのだが、すでに7リバウンド11アシスト3スティールを記録。第4クォーター開始前にトリプルダブルに達しており、最初の3クォーターでクリアしたのはなんと通算69回目。

レギュラーシーズン通算トリプルダブル数166回でNBA歴代3位に立つビッグマンは、2位のオスカー・ロバートソン（元シンシナティ・ロイヤルズほか／181回）へ着実に近づいており、今シーズン中に歴代2位へ順位を上げる可能性は十分あると言っていい。

なお、レギュラーシーズン開幕から2戦続けてトリプルダブルをマークしたのは、今シーズンのヨキッチがNBA史上5人目。ロバートソン、ジェリー・ルーカス（元ロイヤルズほか）、アービン“マジック”ジョンソン（元ロサンゼルス・レイカーズ／2回）、ラッセル・ウェストブルック（現サクラメント・キングス）に次ぐ快記録となった。



