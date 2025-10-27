エル・クラシコ途中交代で怒り露わのビニシウス…シャビ・アロンソ監督「彼の反応については改めて話し合う」
レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督は、交代時に不満を露わにしたFWビニシウス・ジュニオールと話し合いをするつもりだと試合後に語った。『ESPN』が伝えている。
26日に開催されたラ・リーガ第10節でR・マドリーはバルセロナとの“クラシコ”を迎えた。前半22分にMFジュード・ベリンガムの鋭いスルーパスから抜け出したFWキリアン・ムバッペがネットを揺らし、先制に成功。38分にFWフェルミン・ロペスに決められて追い付かれながらも、43分にDFエデル・ミリトンの折り返しをベリンガムが押し込み、再びリードを奪った。
2-1のまま試合が進むと、後半27分にR・マドリーベンチが動き、ビニシウスとMFフェデリコ・バルベルデに代え、FWロドリゴ・ゴエスとDFダニエル・カルバハルをピッチへと送り込もうとする。しかし、ここでビニシウスが不満を露わにする。「俺?」と自身を指差すだけでなく、「なぜ、交代なんだ」と示すような仕草を繰り返すと、タッチライン際のX・アロンソ監督を素通り。ベンチへと戻らずにロッカールームと足早に引き上げた。
その後、ビニシウスはベンチへと戻り、試合もそのまま逃げ切ったR・マドリーが2-1の勝利を収めた。そして、試合後にX・アロンソ監督は「ビニ(ビニシウスの愛称)の反応については、もちろん話をする」と語っている。
「もちろん、ビニの反応については話すが、本当に重要なことからスポットライトをそらしたくはない。素晴らしい試合の中で、ビニの貢献は大きかった。重要な、そして当然の勝利だった。大きな試合で競争力のあるチームだという感覚は重要だ。それ以外のことについては、改めて話し合うことにする」
X・アロンソ監督は今季、起用可能な状況でありながらもビニシウスを先発から3度外している。しかし、ブラジル代表FWを「根幹」で「決定的」と称えており、「彼が笑っているのを見るのが好きだ」と以前に話していた。
26日に開催されたラ・リーガ第10節でR・マドリーはバルセロナとの“クラシコ”を迎えた。前半22分にMFジュード・ベリンガムの鋭いスルーパスから抜け出したFWキリアン・ムバッペがネットを揺らし、先制に成功。38分にFWフェルミン・ロペスに決められて追い付かれながらも、43分にDFエデル・ミリトンの折り返しをベリンガムが押し込み、再びリードを奪った。
その後、ビニシウスはベンチへと戻り、試合もそのまま逃げ切ったR・マドリーが2-1の勝利を収めた。そして、試合後にX・アロンソ監督は「ビニ(ビニシウスの愛称)の反応については、もちろん話をする」と語っている。
「もちろん、ビニの反応については話すが、本当に重要なことからスポットライトをそらしたくはない。素晴らしい試合の中で、ビニの貢献は大きかった。重要な、そして当然の勝利だった。大きな試合で競争力のあるチームだという感覚は重要だ。それ以外のことについては、改めて話し合うことにする」
X・アロンソ監督は今季、起用可能な状況でありながらもビニシウスを先発から3度外している。しかし、ブラジル代表FWを「根幹」で「決定的」と称えており、「彼が笑っているのを見るのが好きだ」と以前に話していた。