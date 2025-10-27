Official髭男dismが、公開中の『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』の声出しOKの応援上映を開催することを発表した。

本作は、総動員数約25万人のOfficial髭男dism初のスタジアムツアーより6月1日に開催された日産スタジアムでのファイナル公演の模様を収めた劇場版で、10月17日より全国47都道府県で劇場上映されている。

本ライブでは、湾曲状の巨大LEDスクリーンを背面に構えた壮大な演出に加え、噴水、そしてフィナーレを彩る花火など、屋外ならではのスケールで観客を魅了。セットリストでは、ストリーミング累計再生回数8億回を突破した「Subtitle」や、映画『はたらく細胞』主題歌「50%」をはじめ、アンコールを含む全22曲を披露したという。Official髭男dismがスタジアムという巨大空間で放った熱狂と感動を、劇場の大スクリーンと音響でリアルに体感できる貴重な映像体験を、ぜひ劇場に足を運んで楽しんでほしい。

また、劇場で販売しているB2ポスターが、11月1日より増刷販売も決定した。

なおOfficial髭男dismは、新ツアーの開催も控えている。一つは、2025年12月からスタートする＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM＞で、メンバー4人のみで回るツアーとなり、5都市10公演にて開催される。そして、2026年4月からは＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026＞を全国17会場26公演にて開催。

◾️『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』応援上映 日時：11月1日（土）、11月2日（日）

実施劇場：全国の本作上映劇場

※応援上映のスケジュールは劇場により異なります。各劇場HPよりご確認の上チケットをご購入ください。

※応援上映の開催期間中に通常の上映を実施する劇場もございます。お間違いのないようにご注意ください。

※一部、応援上映の実施がない劇場がある可能性がございます。詳しくは劇場一覧をご確認ください。 ◆料金／席種

全席指定 3,300円（税込）

※映画館によって一部追加料金が必要なお座席がございます。

※学生割引、障がい者割引は2,800円となります。

※各種割引券、招待券使用不可。サービスデイ割り、シニア割りはございません。 ▼チケット販売スケジュール

※各劇場の通常のチケット販売スケジュールと同様です。各劇場のHPよりご確認ください。 ▼入場者特典

1週目10月17日（金）〜10月23日（木）：メモリアルチケットA

2週目10月24日（金）〜10月30日（木）：メモリアルチケットB

3週目10月31日（金）〜11月6日（木）：スタッフパス風ステッカーA

4週目11月7日（金）より無くなり次第終了：スタッフパス風ステッカーB ▼注意事項

※本上映は、声出し、拍手・クラップOKの応援上映となります。

※声出し可、応援グッズの持ち込み可の上映となります。静かに映画を鑑賞されたいお客様には不向きの上映となりますので予めご了解いただきました上、チケットをお買い求めください。

※サイリウムやペンライト、団扇やボード、火器類はご鑑賞の妨げになる可能性がございますので持ち込み不可となります。

※クラッカー、楽器（笛など）で音を鳴らす行為、立ち上がる・飛ぶ・跳ねる・暴れる・物を叩く等、周りの方のご迷惑となる行為は固くお断りいたします。あまりにも過剰に行われた場合は上映中止になる場合もございます。

※作品や登場人物やキャスト等への誹謗中傷、そのほか暴言や過度な絶叫はご遠慮ください。周り

のお客様へ十分にご配慮ください。

※上映中の撮影、録音といった記録行為は禁止となります。 ▼劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025 特設サイト

ポニーキャニオン カスタマーセンター

営業時間：平日10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）

問い合わせフォームの受付は24時間可能ですが、ご返信につきましては営業時間内となります。

※イベントタイトル名・開催日をお忘れなくご記入願います。

※イベント当日・前日のお問い合わせにはお答えできない場合がございます。

※上記お問い合わせ先以外、特に会場への直接のお問い合わせはご遠慮願います。

◾️＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM＞ 2025年12月10日（水）福岡・Zepp Fukuoka

2025年12月11日（木）福岡・Zepp Fukuoka

2025年12月15日（月）大阪・Zepp Osaka Bayside

2025年12月16日（火）大阪・Zepp Osaka Bayside

2025年12月22日（月）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

2025年12月23日（火）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)

2026年1月13日（火）北海道・Zepp Sapporo

2026年1月14日（水）北海道・Zepp Sapporo

2026年1月21日（水）愛知・Zepp Nagoya

2026年1月22日（木）愛知・Zepp Nagoya ◆券種／料金

スタンディング：8,800円（税込）

2F指定親子席：大人8,800円（税込）こども4,400円（税込）

2F立見席：8,800円（税込）

※別途入場時ドリンク代600円 ◆チケット受付情報

W会員先行：10月13日（月）12:00〜10月19日（日）23:59

年/月会員先行：10月23日（木）12:00〜10月29日（水）23:59 特設サイト：https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026

◾️＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026＞ 2026年4月4日（土）宮城・仙台サンプラザホール

2026年4月5日（日）宮城・仙台サンプラザホール

2026年4月17日（金）福岡・福岡サンパレス

2026年4月18日（土）福岡・福岡サンパレス

2026年4月25日（土）高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール

2026年4月27日（月）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

2026年5月3日（日）新潟・新潟県民会館 大ホール

2026年5月4日（月）新潟・新潟県民会館 大ホール

2026年5月10日（日）大分・iichikoグランシアタ

2026年5月12日（火）長崎・アルカスSASEBO 大ホール

2026年5月21日（木）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

2026年5月23日（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

2026年5月30日（土）広島・広島文化学園HBGホール

2026年5月31日（日）広島・広島文化学園HBGホール

2026年6月11日（木）北海道・帯広市民文化ホール

2026年6月13日（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール

2026年6月20日（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年6月21日（日）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年7月3日（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年7月4日（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール

2026年7月11日（土）東京・SGC HALL ARIAKE

2026年7月12日（日）東京・SGC HALL ARIAKE

2026年7月18日（土）大阪・大阪城ホール

2026年7月19日（日）大阪・大阪城ホール

2026年7月25日（土）神奈川・Kアリーナ横浜

2026年7月26日（日）神奈川・Kアリーナ横浜 ◆券種／料金

▼ホール公演

指定席：9,900円（税込）

指定親子席：大人9,900円（税込）こども4,950円（税込） ▼大阪・神奈川

指定席：11,000円（税込）

指定親子席：大人11,000円（税込）こども5,500円（税込） ◆チケット受付情報

W会員先行：10月13日（月）12:00〜10月29日（水）23:59

年/月会員先行：11月9日（日）12:00〜11月24日（月）23:59

オフィシャルHP先行：12月5日（金）〜12月18日（木）23:59 特設サイト：https://event.higedan.com/feature/zepp2025_hall2026

生まれつき足が速く、「友達」も「居場所」も手に入れてきたトガシと、

辛い現実を忘れるため、ただがむしゃらに走っていた転校生の小宮。

トガシは、そんな小宮に速く走る方法を教え、放課後２人で練習を重ねる。

打ち込むものを見つけ、貪欲に記録を追うようになる小宮。

次第に２人は１００ｍ走を通して、ライバルとも親友ともいえる関係になっていった。 数年後、天才ランナーとして名を馳せるも、勝ち続けなければいけない恐怖に怯えるトガシの前に

トップランナーの一人となった小宮が現れる――。

◾️『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』

【公開日】2025年10月17日（金）TOHOシネマズ日比谷ほか全国47都道府県の劇場で公開

※本作は劇場上映用に編集された内容となります。

※上映劇場、上映時間は追って発表となります。 【料金／席種】

全席指定 3,300円（税込）

※映画館によって一部追加料金が必要なお座席がございます。

※学生割引、障がい者割引は2,800円となります。

※各種割引券、招待券使用不可。

サービスデイ割り、シニア割りはございません。 【ムビチケ前売り券（オンライン）】

販売ページ：https://ticket.moviewalker.jp/film/089785?from=official

前売り料金：3,000円（税込）

購入者特典：購入時にライブ写真を使用したオリジナル壁紙、着券時に購入者限定のムビチケデジタルカードをプレゼント。 劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025 特設サイト

