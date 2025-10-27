°æ¸ýÍµ¹á¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡Ö¥Ò¥Ã¥×¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡×¡¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¡§Éé¤±¤º·ù¤¤¡ÊÀ³Ê¤ÎÊÑÁ«¡Ë
¡¡¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª °æ¸ýÍµ¹á¤Ç¤¹¡£
¡¡À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ä¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤ÇÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¤ê¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡Ø¥Ò¥Ã¥×¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡Ù¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¥Ò¥Ã¥×¡Ê¤ª¿¬¡Ë¡×¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ÊÊâ¤ß¡Ë¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡ÊÄ©Àï¡Ë¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÏÃ¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤³¤«¤éÆÀ¤¿Æü¡¹¤Îµ¤¤Å¤¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤ò¾¯¤·¤º¤Ä½ñ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤¡¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¼Í¥¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï14ºÐ¤Î¤³¤í¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¤â¤¦20Ç¯°Ê¾å¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸«¤¿ÌÜ¤ÏÍÄ¤¤¤±¤ì¤É¿Ä¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£Àï¤¤¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç»Ù¤¨¤ëÌò¡£¤½¤ó¤ÊÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¤È¤¤â¡¢º¬¤Ã¤³¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤È¤«¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÁá¤µ¤È¤«¡£À¼¤Î¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢¤½¤ì¤¬¼«Á³¤È¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¤§¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ÎºÇ½é¤Ï¡¢»ä¤ÎÀ³Ê¤ÎÊÑ²½¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÉé¤±¤º·ù¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¤À¤¤¤¹¤¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÃË»Ò¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Æ¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ìÀÆ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤À¤±¡£¤Ç¤âÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¡ª
¡¡¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±¿Æ°²ñ¤Î¤«¤±¤Ã¤³¡£¤º¤Ã¤È°ì°Ì¤ò¼è¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¾®³Ø¹»¸ÞÇ¯À¸¤Ç½é¤á¤ÆÆó°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¡Ö°ì°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æµã¤¤Ê¤¬¤éÃÏÌÌ¤òÃ¡¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢´Á»ú¥Æ¥¹¥È¤ÇËþÅÀ¤ò¤È¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡Ö»ä¤â¤·¤«¤·¤ÆÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤«¤â¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¤º¤Ã¤È°ìÈÖ¤È¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È´Á»ú¥É¥ê¥ë¤ò¤ä¤ê¤³¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¶ËÃ¼¤Ê¤Þ¤Ç¤ËÉé¤±¤º·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÉé¤±¤º·ù¤¤¤ÊÀ³Ê¤Ï¡¢À¼Í¥¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤âÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤Î¤ËÍî¤Á¤¿¤È¤¤Î²ù¤·¤µ¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¡£20Âå¤Î¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤Î²ù¤·¤µ¤Ë¤º¤Ã¤È¼ü¤ï¤ì¤Æ¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¼õ¤±Î®¤¹¿´¡£ Íî¤Á¤Æ¤â°ú¤¤º¤é¤º¡¢Ã¸¡¹¤È¼¡¤Ë¿Ê¤à¡£³Î¤«¤Ë¿´¤Ï¼é¤ì¤ë¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¸½¾õ°Ý»ý¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼é¤ë¤³¤È¤Ë´·¤ì¤¹¤®¤ë¤È¡¢Ä©Àï¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Î±ê¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï2024Ç¯¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ØMORE MORE MORE¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î»£±Æ¡£¼Â¤Ï¤ªÏÃ¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö°æ¸ý¤µ¤ó¡Ä¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£²¿¤ò±£¤½¤¦¡¢Åö»þ¤Î»ä¤ÎÂÎ·¿¤Ï¡Ä¡Ä¤È¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ÏÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤¿¼¡²ó¡ª
¡¡¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¡Ø¥Ò¥Ã¥×¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡Ù¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹!!