Travis Japan、「Disco Baby」本日配信リリース。ダンサー30人とのダンスシーンが圧巻のMV公開も
Travis Japanが、ニューアルバム『’s travelers』より「Disco Baby」を先行配信した。あわせて、MVも公開となった。
アルバム『’s travelers』は、メンバー・松倉海斗プロデュースで、苺のタイムマシーンに乗って多彩な時代と音楽を表現する、いわば“聴くタイムマシーン”のようなアルバムになっているという。そのリード曲となっている「Disco Baby」は、1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバーで、軽快なビートと、ブラスの重なりが華やかで高揚感のあるショータイムを演出する躍動感あふれる楽曲だという。
MVでは、松倉海斗が「プロムパーティーの雰囲気を取り入れた世界観にしたい」 とアイデアを出し、それをベースに楽曲や歌詞から受けたインスピレーションを重ね、“70sディスコ”の世界観を掛け合わせて企画された。監督は「Would You Like One?」と同じ韓国のHQF。コレオは、「Okie Dokie!」から2度目のタッグとなるLAのダンサー・Shiggyが担当している。撮影は、7月初旬に都内近郊の学校で行われ、教室、校庭、チャーチ前やプロムの会場となるダンスフロアで、約30人のダンサーとダンスする映像は高揚感と幸福感で溢れている。ディスコダンスや、サビ部分の星の振り付けなど一緒に踊れる部分もあるとのことなので、ぜひ覚えて踊ってほしい。
また、Travis Japanは10月28日にデビュー3周年を迎える。3周年を記念して『3rd Anniversary Travis Japan YouTube LIVE』と題し、10月28日22時30分から自身のYouTubeチャンネルで生配信が決定している。
https://youtube.com/live/5nvyYQ99FNg
◾️先行配信「Disco Baby」
2025年10月27日（月）AM0時より先行配信
配信：https://TravisJapan.lnk.to/DiscoBaby
◾️3rdアルバム『’s travelers』
2025年12月3日（水）リリース
特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/travisjapan/3rd_album
予約：https://TravisJapan.lnk.to/3rdAlbum
○初回T盤（1CD+1Blu-ray / 1CD+1DVD）
三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットA＋ステッカーシートA＋トレカ7種セットA
▼1CD＋1Blu-ray
・品番：UPCC-9016(UPCX-2014/UPXX-1169)
・金額：\ 4,480（税込）
▼1CD＋1DVD
・品番：UPCC-9017(UPCX-2015/UPBX-2137)
・金額：\ 3,980（税込）
◆Disc1(CD)（※初回T盤 / J盤 / FC盤共通）
01.’s travelers -Opening Theme-
02.Disco Baby
03.Welcome To Our Show Tonight
04.Say I do -Completed ver.-
05.Diamonds
06.My Bestie
07.Tokyo Crazy Night -Completed ver.-
08.Precious
09.GRAVITATE
10.Go Dummy
11.Maybe
12.Teenage Dream
13.Would You Like One? -Completed ver.-
14.踊らなきゃ損
15.Forever Blue
◆Disc2(Blu-ray/DVD)（77分）
Disco Baby -Video Clip-
他、全4コンテンツ収録
○初回J盤（1CD+1Blu-ray/1CD+1DVD）
三方背ケース＋トールデジパック＋ブックレットB＋ステッカーシートB＋トレカ7種セットB
▼1CD＋1Blu-ray
・品番：UPCC-9018(UPCX-2016/UPXX-1170)
・金額：\ 4,480（税込）
▼1CD＋1DVD
・品番：UPCC-9019(UPCX-2017/UPBX-2138)
・金額：\ 3,980（税込）
◆Disc1(CD)
共通15曲
◆Disc2(Blu-ray/DVD)（約73分）
新曲のVideo Clipを含む全4コンテンツを収録
○通常盤 初回プレス（1CD）
三方背ケース＋ジュエルケース
・品番：UPCC-9020
・金額：\3,300 （税込）
◆Disc1
01.’s travelers -Opening Theme-
02.Disco Baby
03.Welcome To Our Show Tonight
04.Say I do -Completed ver.-
05.Diamonds
06.My Bestie
07.Tokyo Crazy Night -Completed ver.-
08.Precious
09.GRAVITATE
10.Go Dummy
11.Maybe
12.Teenage Dream
13.Would You Like One? -Completed ver.-
14.踊らなきゃ損
15.Forever Blue
16.Okie Dokie! -Acoustic ver.-
17.Disco Baby -ケンモチヒデフミ Remix-
18.[SECRET TRACK]
○FC限定盤（2CD+1Blu-ray＋グッズ/2CD+1DVD＋グッズ）
ワンピースボックス＋トールデジパック＋ブックレットC＋グッズ
▼2CD＋1Blu-ray＋グッズ
・品番：PROJ-1939(PRCX-50075/PRCX-50076/PRXX-50018/PRZX-50045)
・金額：\5,480 （税込）
▼2CD＋1DVD＋グッズ
・品番：PROJ-1940(PRCX-50077/PRCX-50078/PRBX-50036/PRZX-50046)
・金額：\4,980 （税込）
◆Disc1(CD)
共通15曲
◆Disc2(CD)
3曲収録
◆Disc3(Blu-ray/DVD)（28分）
映像全4コンテンツを収録
◆グッズ ※後日発表
※FC限定盤オーダー受付期間：
2025年9月16日(火)18:00〜2025年11月19日(水)23:59
※ご注文受付期間内でも予定数に達し次第、販売終了となります。
○CDショップ別購入者特典
UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルピンバッジ
Amazon.co.jp：フォンタブ
HMV：スマホサイズステッカー
TOWER RECORDS：フォトカード（63×88mm）
TSUTAYA：A3クリアポスター
セブンネットショッピング：缶バッジ
楽天ブックス：スマホキーリング
ファミクラストアオンライン：クリアしおり
その他一般店：ポストカード
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。
※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。
※ファミクラストアオンラインはFC限定盤のみのお取り扱いとなりますので、あらかじめご了承ください
◾️『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』
発売日：2025年9月17日（水）
●DISC1 全形態共通
Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual ※2025年1月4日 実施 横浜アリーナ公演を収録（6人）
（約120分収録）
99 PERCENT
Love Tag
Happy Groovy
Crazy Crazy
Sweetest Tune
Candy Kiss
Whiskey and Tonic
Fireflies
T.G.I. Friday Night
Trick! Trick!
Warm it Up
Underdogs
DRIVIN’ ME CRAZY
Dance With Me Lesson 1
PARTY UP LIKE CRAZY
Lonely Stars
夢のHollywood
HBD
Rush
BO$$Y
Thrill
Moving Pieces
LEVEL UP
Golden Girl
Okie Dokie!
Staying with you
Crazy Crazy
JUST DANCE!
Keep On Smiling
Fly Higher
●Disc2 各形態で内容が異なります
＜完全生産限定盤＞
・Blu-ray：2Blu-ray＋グッズ：UPXC-9010 \7,970(税込)
・DVD：2DVD＋グッズ：UPBC-9010 \7,450(税込)
◆ワンピースボックス＋デジパック＋フォトブックレット＋グッズ
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像A ※詳細後日発表
＜初回盤＞
・Blu-ray：(2Blu-ray) ：UPXC-9011 \7,270(税込)
・DVD：(2DVD)：UPBC-9011 \6,750(税込)
◆三方背ケース＋デジパック＋フォトブックレット
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像 B ※詳細後日発表
＜通常盤 初回プレス＞
Blu-ray： 初回プレス(2Blu-ray)：UPXC-9012/3 \5,980(税込)
・DVD: 初回プレス(2DVD)：UPBC-9012/3 \5,460(税込)
◆三方背ケース(*初回プレスのみ)＋トールケース＋ポストカード
▼Disc1（Blu-ray / DVD）：全形態共通_
▼Disc2（Blu-ray / DVD）：特典映像C ※詳細後日発表
◆先着外付け特典
完全生産限定盤（Blu-ray/DVD）共通：トレーディングカード7種セット
初回盤（Blu-ray / DVD）共通：ポストカード
通常盤（Blu-ray / DVD）共通：スマホサイズステッカー
