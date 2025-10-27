ùî¿Î¿Æ²¦Ç×¤Ç²Å±ÊÂÙÅÍ¤¬Gµ½é·è¾¡¡õ½éÍ¥¾¡¡¡¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¶ìÆñ¤ÎÆ»¤Î¤ê¤È¤Ï
¡¡½é¤ÎGµ·è¾¡½Ð¾ì¤Ë¤·¤Æ½éÍ¥¾¡¡½¡½¡£¶¥ÎØ³¦¤Ç¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÂè34²ó 𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢µÇ°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ù¡£26Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î·è¾¡¤Ç¡¢£¹Áª¼ê¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇÇ¯¾¯¤Î27ºÐ¡¢²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê·§ËÜ¡¦113´ü¡Ë¤¬Gµ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç²Å±Ê¤ÏÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¡ØKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÆâÄê¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤Î𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢µÇ°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ï¡¢1990Ç¯¤Ë¥¢¥¸¥¢½é¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Âç²ñ¤¬Á°¶¶¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ø1990Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¼«Å¾¼Ö¶¥µ»ÆüËÜÂç²ñÆÃÊÌµÇ°¥ì¡¼¥¹¡Ù¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£1994Ç¯¤«¤é¸½¹Ô¤ÎÌ¾¾Î¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°¶¶¶¥ÎØ¾ì¤ÏÆüËÜºÇ½é¤Î¥É¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤Ç¡¢·è¾¡¤ÎÆü¤Î³°¤Ï¾®±«¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¯È©´¨¤¤Å·¸õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¼Æâ¤Ï¾åÃå¤òÃ¦¤²¤ë¤Û¤É¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¡£ÆüÍËÆü³«ºÅ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢±ýÇ¯¤Î¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä½÷À¤Î»Ñ¤â¿ôÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£¡ÚÀä¹¥¤Î°ÌÃÖ¤«¤é½éÂ×´§¡Û
¡¡º£³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤«Íî¼Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¥¾¡¸õÊäÉ®Æ¬¤À¤Ã¤¿ÏÆËÜÍºÂÀ¡ÊÊ¡°æ¡¦94´ü¡Ë¤¬£³ÆüÌÜ¤ËÎý½¬Ãæ¤Î¥±¥¬¤Ç·ç¾ì¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÈÍð¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ÂÎÏ¤Î¤¢¤ë£¹¿Í¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤É¤ª¤ê¡¢¸¤ÉúÍ¯Ìé¡ÊÆÁÅç¡¦119´ü¡Ë¡¢¾¾ËÜµ®¼£¡Ê°¦É²¡¦111´ü¡Ë¡¢¾®ÁÒÎµÆó¡ÊÆÁÅç¡¦77´ü¡Ë¤Î»Í¹ñÀª¡¢µÈÅÄÂóÌð¡Ê°ñ¾ë¡¦107´ü¡Ë¡¢²¸ÅÄ½ßÊ¿¡Ê·²ÇÏ¡¦100´ü¡Ë¤Î´ØÅìÀª¡¢À¶¿åÍµÍ§¡Ê»³¸ý¡¦105´ü¡Ë¡¢²ÏÃ¼ÊþÇ·¡Ê²¬»³¡¦95´ü¡Ë¤ÎÃæ¹ñÀª¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÏ¢·È¤·¡¢¸ÅÀÍ¥ºî¡ÊÂçºå¡¦100´ü¡Ë¡¢²Å±Ê¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬Ã±µ³¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ï½øÈ×¡¢»Í¹ñÀª¡¢¸ÅÀ¡¢Ãæ¹ñÀª¡¢´ØÅìÀª¡¢²Å±Ê¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¿Ê¤à¡£¡Ö¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ®¤ì¤ò¸«¤Æ¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦²Å±Ê¤Ï¡¢ºÇ¸åÈø¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢´ØÅìÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ë²ÌÅª¤ËÁÕ¸ù¤¹¤ë¡£
½øÈ×¤ÏºÇ¸åÈø¤Ë°ÌÃÖ¡Ê£µÈÖ¼Ö¡¦²«¿§¡Ë¡¡photo by Kishiku Torao
¡¡»Ä¤ê£²¼þÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È´ØÅìÀª¤¬Æ©¤«¤µ¤ºÁ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ç²Å±Ê¤Ï£³ÈÖ¼ê¤Ë¡£¡Ö¸å¤í¤ò¸«¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯µÈÅÄ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×²Å±Ê¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ¬»à¤Ë´ØÅìÀª¤Ë¿©¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¥é¥¹¥È£±¼þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤â£³ÈÖ¼ê¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÀä¹¥¤Î°ÌÃÖ¤À¡ª¡×
»Ä¤ê£±¼þ¤Ç£³ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤ë²Å±Ê¡Ê£µÈÖ¼Ö¡¦²«¿§¡Ë¡¡photo by Kishiku Torao
¡¡²Å±Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤È¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£¤½¤Î¾õ¶·¤«¤é¡ÖÆ§¤ó¤À¤é¹Ô¤±¤ë¡×¤È¤ß¤¿²Å±Ê¤Ï¡¢£²ÈÖ¼ê¤Î²¸ÅÄ¤òÂª¤¨¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò£²ÈÖ¼ê¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÂè£´¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ä¤¤¤ËµÈÅÄ¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿²Å±Ê¤Ï£²ÈÖ¼ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¾¾ËÜ¤Ë£±¼Ö¿È°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥´¡¼¥ëÀþ¤ò£±Ãå¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡£
ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡¡photo by Kishiku Torao
¡¡Gµ½éÀ©ÇÆ¤Ë²Å±Ê¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡´ØÅìÀª¤ò¤±¤ó°ú¤·£µÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿µÈÅÄ¤Ï¡ÖµÓÎÏ¤ò»Ä¤·¤¿¾õÂÖ¤Î¸ÅÀÁª¼ê¤È²Å±ÊÁª¼ê¤¬¡Ê¸åÊý¤Ë¡Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤ÏÀè¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ä¥±¤¬½Ð¤¿¡×¤È¸ì¤ì¤Ð¡¢£³Ãå¤Î¸ÅÀ¤Ï¡Ö²Å±ÊÁª¼ê¤¬¶¯¤¯¤ÆËÍ¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£¡ÚÃÏ¸µ³«ºÅ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¡Û
¡¡²Å±Ê¤Ï·è¾¡Á°Æü¤Ë¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡×¤ÈGµ½é·è¾¡¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤ë¤È¡¢Í¥¾¡²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö¡Ê¤³¤³¤Þ¤Ç¡ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²Å±Ê¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯£··î¡¢20ºÐ¤Î»þ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÌó£¸Ç¯´Ö¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«Íî¼Ö¤ò·Ð¸³¤·¡¢¥±¥¬¤âÂ¿¤¯¡¢¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Î¼ê½Ñ¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¼º³Ê¤Ë¤è¤êÌó£³¥«·î´Ö½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¶ì¤¤²áµî¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ë½¼«´þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£³Ú¤·¤¤Æü¡¹¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®µî¤ê¡¢¿É¤¯¸·¤·¤¤Æü¡¹¤ÏÄ¹¤¯´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤È¤è¤¯¸À¤¦¤¬¡¢¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÏÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¶ì¤·¤¤»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏGµ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÏÁ´Gµ¤Ë½Ð¾ì¡£¤È¤¯¤Ë¼«¿È¤â¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½à·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À£¸·î¤ÎGµ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡Ù¤Îº¢¤«¤é¾å¤êÄ´»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢£¹·î¤ÎG¶¡Ø¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¡Ù¤Ç¤Ï·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ£´Ãå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¤âº£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤·¤Æ¥Õ¥í¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
Í¥¾¡²ñ¸«¤Ç¤ÏÎäÀÅ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿²Å±Ê¡¡photo by Kishiku Torao
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î¹¥Ä´¤Ï¡¢ÍèÇ¯£²·î¤ËÃÏ¸µ¡¦·§ËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëGµ¡ØÆÉÇä¿·Ê¹¼ÒÇÕÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤Î³ÍÆÀ¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤ÇÍèÇ¯¤ÏºÇ¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤Î£¹¿Í¤Ë¤¢¤¿¤ëSµéSÈÉ¤ÇÀï¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ±Gµ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤â¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È²Å±Ê¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë°ÌÃÖ¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢Éé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¿¤³¤ì¤«¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë»Ä¤¹¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¤Î¡ØÄ«Æü¿·Ê¹¼ÒÇÕ¶¥ÎØº×¡Ù¤ÈÇ¯Ëö¤Î¡ØKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¡£²Å±Ê¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¬¤É¤ó¤ÊÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÀè¡¢¶¥ÎØ³¦¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤À¡£
¡ÚProfile¡Û
²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê¤«¤Ê¤¬¡¦¤¿¤¤¤È¡Ë
1998Ç¯£³·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£Ãæ³Ø¤Þ¤ÇÌîµå¤ËÎå¤ß¡¢¹â¹»¤«¤é¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½¡§ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤ØÆþ³Ø¤·¡¢2018Ç¯¡¢20ºÐ¤Ç¶¥ÎØÁª¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2020Ç¯¤ËSµé£²ÈÉ¤ËÆÃÊÌ¾ºµé¤·¡¢2022Ç¯¤«¤éSµé£±ÈÉ¤È¤Ê¤ë¡£2025Ç¯£¹·î¤ÎG¶¡Ö¶¦Æ±ÄÌ¿®¼ÒÇÕ¶¥ÎØ¡×¤Ç£´Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±Ç¯10·î¤Î¡ÖÂè34²ó 𥶡¿Î¿Æ²¦Ç×¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢µÇ°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ÇGµ·è¾¡½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£