三谷幸喜のオリジナルミュージカル シス・カンパニー公演『新宿発8時15分』が2026年4月～5月に、東京・大阪・福岡の3都市にて上演される。出演は天海祐希、香取慎吾、尾上松也など。



作・演出を三谷幸喜が手がけ、音楽を荻野清子が担当したオリジナルミュージカル第１弾『日本の歴史』は2018年冬に初演。

約1700年に亘る日本の長き歴史ドラマを7名の俳優のみで描く斬新な構成、キャッチーなメロディーに親しみやすい歌詞に彩られた楽曲の数々は、多くの観客から喝采を浴びて、2021年夏には再演した。

出演は天海祐希、香取慎吾、尾上松也、ウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、新納慎也、小林隆、浅野和之、今井朋彦、秋元才加、峯村リエ、藤本隆宏、小澤雄太、大野泰広、中島亜梨沙の15名が発表された。

詳細な公演日程やストーリーなどは後日発表される。

