天海祐希、香取慎吾、尾上松也らが豪華出演！ 三谷幸喜のオリジナルミュージカル シス・カンパニー公演『新宿発8時15分』2026年4月～5月 東京・大阪・福岡の3都市にて上演
三谷幸喜のオリジナルミュージカル シス・カンパニー公演『新宿発8時15分』が2026年4月～5月に、東京・大阪・福岡の3都市にて上演される。出演は天海祐希、香取慎吾、尾上松也など。
作・演出を三谷幸喜が手がけ、音楽を荻野清子が担当したオリジナルミュージカル第１弾『日本の歴史』は2018年冬に初演。
約1700年に亘る日本の長き歴史ドラマを7名の俳優のみで描く斬新な構成、キャッチーなメロディーに親しみやすい歌詞に彩られた楽曲の数々は、多くの観客から喝采を浴びて、2021年夏には再演した。
そして今回、2026年春に新作ミュージカル『新宿発８時１５分』がが2026年4月～5月に、東京・大阪・福岡の3都市にて上演される。
出演は天海祐希、香取慎吾、尾上松也、ウエンツ瑛士、シルビア・グラブ、新納慎也、小林隆、浅野和之、今井朋彦、秋元才加、峯村リエ、藤本隆宏、小澤雄太、大野泰広、中島亜梨沙の15名が発表された。
詳細な公演日程やストーリーなどは後日発表される。
シス・カンパニー『新宿発8時15分』
【作・演出】 三谷幸喜 【音楽】 荻野清子
【出演】
天海祐希 香取慎吾 尾上松也 ウエンツ瑛士 シルビア・グラブ 新納慎也 小林隆 浅野和之
今井朋彦 秋元才加 峯村リエ 藤本隆宏 小澤雄太 大野泰広 中島亜梨沙
2026年4月～5月 東京・大阪・福岡 3都市にて上演予定
