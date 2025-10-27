連日、目撃が相次いでいるクマ。きょうは観光名所・慈恩寺で敷地内を歩く姿が確認されました。米沢市では、神社の壁が壊されるなどの被害も確認されています。

【画像】境内を悠々と歩くクマ

石段をのぼり、境内を歩くクマ。建物に近づいていきます。

別のカメラの映像ではこのクマが裏手の斜面を登っていく姿が確認できます。

市や警察によりますとクマが最初に目撃されたのはきょう午前６時２５分ごろでした。



寒河江市慈恩寺で、寺の住職が慈恩寺最上院の敷地内を東から西に歩いていくところを目撃したということです。

その後クマは石段を登っていき、慈恩寺の本堂に向かいます。防犯カメラにはその時の姿が映し出されていました。

歩く姿などから クマは体長１メートルほどだとみられています。

寺の関係者によりますと、境内にクマが入ってきたことはこれまでなかったということです。

■地元の人の散歩コースにも

山口颯太 記者「先ほどの防犯カメラの映像に映っていたクマが走り去ったとみられる石段です。慈恩寺ではクマの被害にあわないようポールを設置して参拝者が通行できないようにする対策をとっています」

慈恩寺は観光名所で地元の人の散歩のコースにもなっています。今回、人や物への被害は確認されていませんが、現場付近にはのぼり旗や看板が設置されました。

また今後は慈恩寺の関係者が参拝者に注意を呼び掛けていくということです。

■県内で目撃や被害相次ぐ

このほかにも県内ではクマの目撃や被害が確認されています。



きのう午後７時４０分ごろ、山形市沼木の路上で体長およそ１メートルのクマが１頭目撃されました。現場は、県立産業技術短期大学の近くで、その後の行方はわかっていません。

クマの出没を受けて、山形市はけさ、現場近くの南沼原小学校の登校ルートを中心にパトロールを行ったということです。

■ヤブの中からクマが突然...

さらに、鶴岡市ではきのう昼ごろ、清水新田の住宅の敷地内で体長６０センチほどのクマ１頭が確認されました。

猟友会や警察が現場を確認していたところ、ヤブの中からクマが突然、現場の関係者に向かってきたということです。

そのため、現場で警察官が猟友会に発砲を命じ、猟友会が発砲してクマを駆除しました。

また、２４日の未明には、米沢市古志田町の神社で壁が壊される被害がありました。

この日、神社の付近で体長およそ１メートルのクマが１頭目撃されていて、このクマによる被害とみられています。

クマは壁の中にあるハチの巣を狙ったとみられています。



県によりますと、今年県内でクマが目撃された件数は、今月１９日時点で１６７３件にのぼっています。

秋は、冬眠に向けてクマが活発に活動する時期となっていて、県や警察などがクマが目撃された場所や山を歩く際などは周囲に注意するよう呼びかけています。