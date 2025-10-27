新潟市の住宅街で、トタン屋根が吹き飛ばされました。住民によりますと、現場では当時 強い風が吹いていたということです。



27日午後1時前、新潟市西区槙尾の住宅街で工務店の作業場のトタン屋根がはがれ、10mほど離れた駐車場に落下しました。



付近の住民は「新幹線が通るような強い風の音がして、そのあとカミナリが落ちたような音がした。外に出ると屋根が逆さまになっていた」と話しています。風は30秒ほど続いたということです。



ケガ人はいませんが、飛ばされたトタン屋根が住宅の屋根にぶつかり瓦が一部はがれるなどの被害もありました。