10月23日、YouTuber・ヒカルとカジサックことキングコング・梶原雄太とのコラボ動画が公開され、オープンマリッジ宣言をめぐる騒動を振り返った。

「今年5月、元キャバ嬢でインフルエンサー・進撃のノアさんとの結婚を発表したヒカルさんは、9月に“オープンマリッジ宣言”をおこない大炎上に陥りました。これは、夫婦が互いの合意のもと、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合うことで、『浮気はしたいけど離婚はしたくない』『ハーレムがいい』というヒカルさんにノアさんが折れた形です。この発言に批判が殺到し、チャンネル登録者数が20万人以上減少する事態となりました」（芸能記者）

そんななか、芸人でYouTuberのカジサックがヒカルの家を突撃する動画を公開。炎上後に連絡を入れたが、返信がなかったとして「ああいう時ぐらい甘えろよ！」と怒りつつアドバイスしたが、ヒカルは「怒られる筋合いない。他人じゃないすか。口出しできる権利もないじゃない」と拒絶モードに。「取り返せるんすか、24.4万人。何もできないのに首突っ込まないでください」と憎まれ口を叩く様子が公開された。

いっぽう、ヒカルのYouTubeチャンネルで公開されたコラボ動画では、炎上当時を振り返り、「自分の思った反応が得られなかったショックと悔しさがでかかった。あと、勘違いされたっていうところもあったし」と回顧。だが、「誹謗中傷を受けて落ち込むとかは、ぶっちゃけ別にない。違うベクトルでちょっと食らった。でも、2、3日後には前向くしかないってなってる」と、変わらぬメンタルの強さをにじませた。

本人のなかでは消化されつつある出来事のようだが、妻にとってはどうなのだろうか。

「結婚発表からオープンマリッジ宣言が出るまでの4カ月、進撃のノアさんは、自身のInstagramでヒカルさんとの2ショットを多数公開してきました。しかし、オープンマリッジ動画が出た9月14日以降、更新は激減。9月18日に2人の似顔絵を投稿し、『これからも宜しくお願いします』とつづってから、夫婦の写真は一切投稿されなくなりました。2人で写真を撮ることがなくなったのか、自粛中なのかはわかりませんが……。ノアさんがいまの形に納得がいっていない可能性もあり、今後の夫婦関係に不穏な空気が漂い始めています」（芸能記者）

ノアの胸中はいかに……。