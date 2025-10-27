　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4550(　　2323)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 854(　　 696)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4935(　　4863)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1378(　　1049)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 642(　　 528)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 347(　　 347)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2090(　　 361)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3700(　　2814)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2942(　　1117)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4289(　　4286)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 826(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 305(　　 152)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　45(　　　 0)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　13(　　　13)
　　　　　 　 　12月限　　　　2147(　　2144)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7389(　　4181)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　45(　　　31)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 563(　　 481)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
日経225ミニ　 　11月限　　　　5650(　　1984)
　　　　　 　 　12月限　　　 90824(　 47310)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 153(　　 103)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1340(　　1054)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　86(　　　58)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4712(　　1500)
　　　　　 　 　12月限　　　 52285(　 23931)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 173(　　　91)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 388(　　 388)
　　　　　 　 　12月限　　　　7082(　　7082)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　38(　　　38)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1323(　　1323)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　68(　　　68)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 721(　　 721)
　　　　　 　 　12月限　　　 30125(　 30125)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース