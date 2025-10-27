主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月27日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4550( 2323)
TOPIX先物 12月限 854( 696)
日経225ミニ 12月限 4935( 4863)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1378( 1049)
TOPIX先物 12月限 642( 528)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 347( 347)
TOPIX先物 12月限 2090( 361)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3700( 2814)
TOPIX先物 12月限 2942( 1117)
日経225ミニ 12月限 4289( 4286)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 826( 0)
TOPIX先物 12月限 305( 152)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 45( 0)
日経225ミニ 11月限 13( 13)
12月限 2147( 2144)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7389( 4181)
3月限 45( 31)
TOPIX先物 12月限 563( 481)
3月限 2( 2)
日経225ミニ 11月限 5650( 1984)
12月限 90824( 47310)
1月限 153( 103)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1340( 1054)
3月限 86( 58)
日経225ミニ 11月限 4712( 1500)
12月限 52285( 23931)
1月限 173( 91)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 5)
日経225ミニ 11月限 388( 388)
12月限 7082( 7082)
1月限 38( 38)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1323( 1323)
3月限 68( 68)
日経225ミニ 11月限 721( 721)
12月限 30125( 30125)
1月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
