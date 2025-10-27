　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　7298(　　7265)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　49(　　　49)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7059(　　7059)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4212(　　4212)
　　　　　 　 　12月限　　　118172(　118172)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　44(　　　44)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3105(　　3105)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　63(　　　63)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5429(　　5429)
日経225ミニ　 　11月限　　　　1704(　　1704)
　　　　　 　 　12月限　　　 58431(　 58431)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　41(　　　41)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 8(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 294(　　 294)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 371(　　 371)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1373(　　 910)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 880(　　 854)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 3(　　　 3)
　　　　　 　 　12月限　　　　2724(　　2618)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 452(　　 394)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1150(　　1150)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　68(　　　68)
　　　　　 　 　12月限　　　　4651(　　4651)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　80(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 488(　　 488)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1273(　　1273)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 837(　　 837)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1315(　　1315)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　25(　　　25)
　　　　　 　 　12月限　　　 11014(　 11014)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 111(　　 106)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 211(　　 211)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 264(　　 264)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 135(　　 135)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　38(　　　38)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　22(　　　22)
　　　　　 　 　12月限　　　　1899(　　1899)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

