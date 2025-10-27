外国証券 先物取引高情報まとめ（10月27日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7298( 7265)
3月限 49( 49)
TOPIX先物 12月限 7059( 7059)
日経225ミニ 11月限 4212( 4212)
12月限 118172( 118172)
1月限 44( 44)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3105( 3105)
3月限 63( 63)
TOPIX先物 12月限 5429( 5429)
日経225ミニ 11月限 1704( 1704)
12月限 58431( 58431)
1月限 41( 41)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8( 0)
TOPIX先物 12月限 294( 294)
日経225ミニ 12月限 371( 371)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1373( 910)
TOPIX先物 12月限 880( 854)
日経225ミニ 11月限 3( 3)
12月限 2724( 2618)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 452( 394)
TOPIX先物 12月限 1150( 1150)
日経225ミニ 11月限 68( 68)
12月限 4651( 4651)
1月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 80( 0)
TOPIX先物 12月限 488( 488)
日経225ミニ 12月限 1273( 1273)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 837( 837)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 1315( 1315)
日経225ミニ 11月限 25( 25)
12月限 11014( 11014)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 111( 106)
TOPIX先物 12月限 211( 211)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 264( 264)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 135( 135)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 38( 38)
日経225ミニ 11月限 22( 22)
12月限 1899( 1899)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 7298( 7265)
3月限 49( 49)
TOPIX先物 12月限 7059( 7059)
日経225ミニ 11月限 4212( 4212)
12月限 118172( 118172)
1月限 44( 44)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3105( 3105)
3月限 63( 63)
TOPIX先物 12月限 5429( 5429)
日経225ミニ 11月限 1704( 1704)
12月限 58431( 58431)
1月限 41( 41)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8( 0)
TOPIX先物 12月限 294( 294)
日経225ミニ 12月限 371( 371)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1373( 910)
TOPIX先物 12月限 880( 854)
日経225ミニ 11月限 3( 3)
12月限 2724( 2618)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 452( 394)
TOPIX先物 12月限 1150( 1150)
日経225ミニ 11月限 68( 68)
12月限 4651( 4651)
1月限 2( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 80( 0)
TOPIX先物 12月限 488( 488)
日経225ミニ 12月限 1273( 1273)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 837( 837)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 1315( 1315)
日経225ミニ 11月限 25( 25)
12月限 11014( 11014)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 111( 106)
TOPIX先物 12月限 211( 211)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 264( 264)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 135( 135)
3月限 1( 1)
TOPIX先物 12月限 38( 38)
日経225ミニ 11月限 22( 22)
12月限 1899( 1899)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース