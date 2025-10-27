外国証券 先物取引高情報まとめ（10月27日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 22462( 21575)
3月限 107( 107)
TOPIX先物 12月限 22545( 21979)
3月限 1( 1)
日経225ミニ 11月限 18192( 18192)
12月限 289977( 289977)
1月限 548( 548)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16484( 16382)
3月限 386( 386)
TOPIX先物 12月限 18789( 18713)
3月限 3( 3)
日経225ミニ 11月限 11342( 11342)
12月限 170658( 170658)
1月限 558( 558)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 936( 862)
TOPIX先物 12月限 1730( 1458)
日経225ミニ 12月限 7111( 7111)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2417( 2238)
TOPIX先物 12月限 12012( 4215)
日経225ミニ 11月限 2( 2)
12月限 4036( 4020)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3540( 2800)
3月限 2( 2)
TOPIX先物 12月限 6371( 4471)
日経225ミニ 11月限 44( 44)
12月限 10406( 10406)
1月限 8( 8)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2017( 1951)
3月限 251( 1)
TOPIX先物 12月限 3271( 3271)
日経225ミニ 12月限 7661( 7661)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3066( 2732)
3月限 28( 28)
TOPIX先物 12月限 3909( 3709)
日経225ミニ 11月限 158( 158)
12月限 35497( 35497)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 349( 0)
TOPIX先物 12月限 727( 342)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 810( 0)
TOPIX先物 12月限 3510( 1860)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 18( 0)
3月限 250( 0)
TOPIX先物 12月限 245( 245)
日経225ミニ 11月限 7( 7)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
