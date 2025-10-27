　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 22462(　 21575)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 107(　　 107)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 22545(　 21979)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 1(　　　 1)
日経225ミニ　 　11月限　　　 18192(　 18192)
　　　　　 　 　12月限　　　289977(　289977)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 548(　　 548)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 16484(　 16382)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 386(　　 386)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 18789(　 18713)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 3(　　　 3)
日経225ミニ　 　11月限　　　 11342(　 11342)
　　　　　 　 　12月限　　　170658(　170658)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 558(　　 558)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 936(　　 862)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1730(　　1458)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7111(　　7111)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2417(　　2238)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 12012(　　4215)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 2(　　　 2)
　　　　　 　 　12月限　　　　4036(　　4020)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3540(　　2800)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 2(　　　 2)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6371(　　4471)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　44(　　　44)
　　　　　 　 　12月限　　　 10406(　 10406)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 8(　　　 8)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2017(　　1951)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 251(　　　 1)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3271(　　3271)
日経225ミニ　 　12月限　　　　7661(　　7661)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3066(　　2732)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　28(　　　28)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3909(　　3709)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 158(　　 158)
　　　　　 　 　12月限　　　 35497(　 35497)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 349(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 727(　　 342)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 810(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3510(　　1860)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　18(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 250(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 245(　　 245)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 7(　　　 7)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

