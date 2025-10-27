「PS118」＝新グループ？ユニット？ XGALXの謎の告知に憶測殺到
HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XGが所属するプロダクション「XGALX」および同グループのプロデューサー・JAKOPS（サイモン）の公式インスタグラムアカウントが、新プロジェクトを示唆する投稿を行い、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。
【写真】インスタグラムに投稿された謎の画像 「PS118」とは一体…!?
公開された投稿には、街灯の下で一台の車が照らされる写真とともに、「DEBUT SINGLE PS118 COMING SOON」の文字が表示されており、詳細な情報は明かされていない。
投稿には「プロデュース サイモン 11月8日？」「ついに来た」「妹グループのデビューでは？」「サイモンのソロ？」「ユニットデビュー？」「車はデロリアン？」「XGの妹分がついに登場か」など、予想＆期待の声が多く寄せられている。
XGALXはこれまでに唯一のグループとしてXGを輩出し、世界的な注目を集めてきた。今年1月には、XGの楽曲「HOWLING」をカバーするパフォーマンス動画がJAKOPSのインスタグラムにて公開され、「XGALXの練習生によるダンスではないか」との声が広がった。振付や構成はXG版と異なるものの、高い完成度を見せたことで話題となった。
その後、XGの楽曲「LEFT RIGHT」のアコースティックバージョンに合わせた第2弾パフォーマンス動画も投稿された。これらの映像にはグループ名や参加メンバーの詳細は明記されておらず、現在まで正式な発表はないが、今回の「PS118」がこれらの流れと繋がっているのではないかと推測する声もある。
XGALXは、XGを通じてこれまでにないコンセプトやパフォーマンススタイルを打ち出してきた実績があり、新たなグループの誕生が事実であれば、その動向は大きな注目を集めることになりそうだ。今後の続報が待たれる。
