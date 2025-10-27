潮田玲子、10歳長男＆8歳長女“顔出し”家族ショット 親子でハロウィンディズニーを満喫「凄いキレイで仲良し親子で素敵でした！」
元バドミントン日本代表でタレントとしても活動する潮田玲子（42）が27日、自身のインスタグラムを更新。長男（10）、長女（8）らと東京ディズニーランド・東京ディズニーシーで開催中のイベント「ディズニー・ハロウィーン」を満喫したことを報告し、“顔出し”親子ショットを公開した。
潮田は「ハロウィンディズニーへ 雨で運動会が延期になっちゃったので急遽行ってきました やっぱりハロウィンディズニー楽しいなぁ♪皆さんの本気の仮装を横目に楽しみつつ初めてのファンタジースプリングスエリアにも行きました そして今回初開催のリメンバーミーの世界観を楽しめる『ラソス・デ・ラ・ファミリア』エリアにも行きましたー♪ライトアップも始まり綺麗でしたぁー 見て楽しむハロウィンディズニー この時期ならではですね」などとつづり、親子3ショットなど園内での様子をとらえた写真をアップした。
この投稿にフォロワーからは「2人共可愛い 娘さんはアイドルグループにいてもおかしくない」「潮田さん、ディズニーに出てくる、お姫様みたいですね〜」「少しだけ後ろに並んでました！潮田さん凄いキレイで仲良し親子で素敵でした！」などのコメントが寄せられている。
潮田は、元プロサッカー選手の増嶋竜也氏（40）と2012年9月30日に結婚。15年9月27日に第1子長男、17年8月7日に第2子長女が誕生している。
