¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡¢Blu-ray & DVD¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤è¤ê¡Ö°¦¤Î¸ÀÎî¡ÁSpiritual Message¡Á¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¸ø³«
¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¡¢11·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëLIVE Blu-ray & DVD¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤è¤ê¡Ö°¦¤Î¸ÀÎî(¤³¤È¤À¤Þ)¡ÁSpiritual Message¡Á¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
2025Ç¯3·î¡¢10Ç¯¤Ö¤ê16ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯µÇ°Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ìó3Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡ä¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ13¥«½ê26¸ø±é¤ò½ä¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÁ´¹ñ¤ÇÌó75Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥ººÇ¿·¤Ë¤·¤ÆºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÃæ¤Ø¡ÈÂç¤¤Ê°¦¤È¿¼¤¤´¶¼Õ¡É¤òÆÏ¤±¤¿¡£ËÜ±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¡¢Àé½©³Ú¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿1Ëç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î26Æü¡¢¥é¥¤¥ÖBlu-ray & DVD¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤ÎËÜÊÔ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÀè¶î¤±¡¢U-NEXT¤Ë¤Æ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¹¤ë¡È´°À®ÈäÏª¡ÉºÇÂ®Àè¹ÔÇÛ¿®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎÇ®¶¸¤È¶½Ê³¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½¤òÄÉµá¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¡¢ÅöÆü²ñ¾ì¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íè¾ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö°¦¤Î¸ÀÎî(¤³¤È¤À¤Þ)¡ÁSpiritual Message¡Á¡×¤Ï¡¢ÅöÆü¥¤¥ó¥È¥í¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬Í¯¤¾å¤¬¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°È¾¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿1¶Ê¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï1996Ç¯¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÇ³¤¨¾å¤¬¤ë±ê¤È¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤¬±²´¬¤¯¡¢ÍÅÈþ¤Ê±é½Ð¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¡£±éÁÕ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥º¥àÂâ¡õ¥Ö¥é¥¹Ââ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿½Å¸ü¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢·¬ÅÄ²ÂÍ´¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯½Å¤Ê¤ê¡¢Ë×Æþ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
◾️Blu-ray & DVD¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù
2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour
¢¡´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ× [´¶¼ÕËþ³«(THANK YOU SO MUCH)BOX]
ËÜÊÔDISC + Bonus DISC + Special Goods [°©À¥¤Îºù¡ÁTHANK YOU SO MUCH!!¡Á]
Blu-ray¡§2Blu-ray + Special Goods / VIZL-3200 / \10,890¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD¡§3DVD + Special Goods / VIZL-3201 / \10,890¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡ÄÌ¾ïÈ×
Blu-ray¡§Blu-ray / VIXL-2000 / \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
DVD¡§2DVD / VIBL-2400¡Á1 / \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡ËÜÊÔDISC
¢¨´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡¦ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ
¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù at Åìµþ¥É¡¼¥à
°©¤¤¤¿¤µ¸«¤¿¤µ ÉÂ¤á¤ë My Mind
¥¸¥ã¥ó¥Ì¡¦¥À¥ë¥¯¤Ë¤è¤í¤·¤¯
¤»¤Ä¤Ê¤¤¶»¤ËÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¿
°¦¤¹¤ë½÷À(¤Ò¤È)¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤
³¤
¥é¥Á¥¨¥óÄÌ¤ê¤Î¥·¥¹¥¿¡¼
¿À¤ÎÅçÍÚ¤«¹ñ
°¦¤Î¸ÀÎî(¤³¤È¤À¤Þ)¡ÁSpiritual Message¡Á
ºù¡¢¤Ò¤é¤ê
¿ÀÍÍ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª
»Ë¾åºÇ¶²¤Î¥â¥ó¥¹¥¿¡¼
Êë¤ì¤æ¤¯³¹¤Î¤Õ¤¿¤ê
É÷¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¤Ë¤Î¤Ã¤Æ
ÊÌ¤ìÏÃ¤ÏºÇ¸å¤Ë
¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤Î¥Ò¡¼¥ë
Èá¤·¤ß¤Ï¥Ö¥®¤ÎÈàÊý¤Ë
¥ß¥Ä¥³¤È¥«¥ó¥¸
Ì´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô
¤´¤á¤ó¤ÍÊì¤µ¤ó
Îø¤Î¥Ö¥®¥¦¥®¥Ê¥¤¥È
LOVE AFFAIR¡ÁÈëÌ©¤Î¥Ç¡¼¥È¡Á
¥Þ¥Á¥ë¥ÀBABY
¥ß¥¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ë¥å¡¼¡¦¥Ç¥¤¡ÊMISS BRAND-NEW DAY¡Ë
¥Þ¥ó¥Ô¡¼¤Î£Ç¡úSPOT
Relay¡ÁÅÎ¤Î»í
ÅìµþVICTORY
´õË¾¤ÎÅ²
¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É
¢¡Bonus DISC
¢¨´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
Live of THANK YOU SO MUCH!! at ÀÐÀî¸©»º¶ÈÅ¸¼¨´Û4¹æ´Û
¡¡ºù¡¢¤Ò¤é¤ê Live at ÀÐÀî»º¶ÈÅ¸¼¨´Û4¹æ´Û
¡¡Ç½ÅÐÈ¾Åç Live at ÀÐÀî»º¶ÈÅ¸¼¨´Û4¹æ´Û
¡¡Í¼ÍÛ¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Æ Live at ÀÐÀî»º¶ÈÅ¸¼¨´Û4¹æ´Û
Live Music Video of THANK YOU SO MUCH!! at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡¥ß¥Ä¥³¤È¥«¥ó¥¸ Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡Ì´¤Î±§ÃèÎ¹¹Ô Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡¤´¤á¤ó¤ÍÊì¤µ¤ó Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡LOVE AFFAIR¡ÁÈëÌ©¤Î¥Ç¡¼¥È¡Á Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡Relay¡ÁÅÎ¤Î»í Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡´õË¾¤ÎÅ² Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡¡¾¡¼ê¤Ë¥·¥ó¥É¥Ð¥Ã¥É Live at ²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢¡ÀèÃåÍ½Ìó¡¦¹ØÆþÆÃÅµ
Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¤Î¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥ºBlu-ray & DVD ¡ØLIVE TOUR 2025 ¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù(VIZL-3200¡¢VIZL-3201¡¢VIXL-2000¡¢VIBL-2400¡Á2401)¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
