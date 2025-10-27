「日経225オプション」11月限プット手口情報（27日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
SBI証券 21( 13)
楽天証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
SBI証券 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
