「日経225オプション」11月限プット手口情報（27日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 173( 173)
SBI証券 46( 30)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
ビーオブエー証券 20( 20)
松井証券 15( 15)
JPモルガン証券 14( 14)
楽天証券 13( 13)
BNPパリバ証券 13( 13)
モルガンMUFG証券 9( 9)
岩井コスモ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
SMBC日興証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
松井証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
BNPパリバ証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
JPモルガン証券 20( 20)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1329( 229)
BNPパリバ証券 50( 50)
SBI証券 78( 46)
ビーオブエー証券 292( 42)
JPモルガン証券 817( 17)
ソシエテジェネラル証券 217( 17)
楽天証券 17( 17)
松井証券 11( 11)
三菱UFJeスマート 7( 7)
インタラクティブ証券 6( 6)
岩井コスモ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1( 1)
バークレイズ証券 300( 0)
みずほ証券 200( 0)
UBS証券 200( 0)
大和証券 150( 0)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 27( 27)
BNPパリバ証券 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
SBI証券 8( 2)
松井証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
松井証券 2( 2)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 77( 77)
JPモルガン証券 48( 48)
松井証券 9( 9)
SBI証券 15( 7)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯5万625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 40( 40)
JPモルガン証券 33( 33)
松井証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
JPモルガン証券 12( 12)
ABNクリアリン証券 12( 12)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
