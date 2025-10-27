BUDDiiSが12月に、約2年半ぶりとなるファンミーティングを開催することが決定した。

年内最後のイベントとして、12月20日、21日に大宮ソニックシティ 大ホールで開催される本公演のタイトルは、＜バディフェス!!2025 〜世界で一番美しいのはだぁれ？〜＞。

2023年に初めて開催した＜バディフェス!!＞では、「仲舞立高等学校」という架空の学校をテーマとしていたが、今回はとある童話をテーマとしているため、前回とは異なった色を見せてくれそうだ。

会場は大宮ソニックシティ 大ホールと、前回から規模を大きくし2日間で3公演の開催。チケットは昨日10月26日21時よりファンクラブ先行受付がスタートしている。

◆ ◆ ◆

▼FUMIYAコメント

な・な・なんと！！！！！！

約2年半ぶりに！！バディフェスが開催されます！！！

いぇーーい！！ありがとうございます！

普段のBUDDiiSのライブでは観られないほどふざけ散らかしていたあのイベントがまた開催されるということで、今回はどんな内容になっているのか、、、！？

楽しみにしてもらえると嬉しいです！

絶賛楽しく制作中でございます！

クリスマスなBUDDiiSを、会場で感じてください。

(いや、様子がおかしいBUDDiiSかな？笑)

ハイホーハイホー♪♪

◆ ◆ ◆