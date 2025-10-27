「日経225オプション」11月限コール手口情報（27日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
SBI証券 29( 11)
楽天証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 137( 137)
楽天証券 72( 72)
SBI証券 106( 42)
広田証券 25( 25)
松井証券 24( 24)
三菱UFJeスマート 9( 9)
BNPパリバ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 3( 3)
フィリップ証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 29( 29)
楽天証券 14( 14)
SBI証券 23( 9)
三菱UFJeスマート 7( 7)
松井証券 1( 1)
◯5万250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
