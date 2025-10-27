　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　24(　　24)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　29(　　11)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 2(　　 2)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1375円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 137(　 137)
楽天証券　　　　　　　　　　　　72(　　72)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 106(　　42)
広田証券　　　　　　　　　　　　25(　　25)
松井証券　　　　　　　　　　　　24(　　24)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 9(　　 9)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 7(　　 7)
インタラクティブ証券　　　　　　 3(　　 3)
フィリップ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 1(　　 1)
マネックス証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万625円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 2(　　 2)


◯5万500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　29(　　29)
楽天証券　　　　　　　　　　　　14(　　14)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　23(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 7(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　 5(　　 5)
松井証券　　　　　　　　　　　　 2(　　 2)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 5(　　 1)




※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース