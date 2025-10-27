「日経225オプション」11月限コール手口情報（27日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 519( 519)
モルガンMUFG証券 246( 246)
BNPパリバ証券 72( 72)
ソシエテジェネラル証券 70( 70)
楽天証券 59( 59)
SBI証券 119( 27)
インタラクティブ証券 27( 27)
東海東京証券 15( 15)
松井証券 14( 14)
JPモルガン証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 5( 5)
マネックス証券 4( 4)
SMBC日興証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 90( 90)
JPモルガン証券 73( 73)
BNPパリバ証券 28( 28)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
岩井コスモ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1778( 878)
モルガンMUFG証券 507( 207)
ソシエテジェネラル証券 102( 102)
三菱UFJ証券 100( 100)
バークレイズ証券 150( 100)
BNPパリバ証券 132( 82)
楽天証券 67( 67)
三菱UFJeスマート 61( 61)
SBI証券 157( 59)
UBS証券 255( 55)
JPモルガン証券 238( 38)
松井証券 28( 28)
インタラクティブ証券 26( 26)
広田証券 25( 25)
野村証券 15( 15)
ゴールドマン証券 13( 13)
ビーオブエー証券 106( 10)
岡三証券 5( 5)
アイザワ証券 3( 3)
安藤証券 3( 3)
岩井コスモ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
大和証券 100( 0)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 51( 51)
BNPパリバ証券 14( 14)
SBI証券 5( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯5万625円コール
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
