クマによる人身被害が止まりません。上越市大島区の山の中で測量をしていた男性2人がクマに襲われケガをしました。命に別状はありません。



■柿木哲哉記者

「上越市などによると、クマはあちらの林の中で男性2人を襲いました。現場は車で通行できないような場所となっています。」



27日午前8時45分ごろ、上越市大島区棚岡の森林で測量をしていた男性2人が体長約1mのクマに襲われました。2人が勤務する会社から上越市に「1人が足をかまれ、もう1人が腕をひっかかれた」と通報がありました。2人とも軽傷で命に別状はありません。



■近隣住民

「心配ばかりしている。戸を開けてクマに偶然出会うこともあるから。」



今年度、県内で起きたクマによる人身被害は12件目で、ケガ人は13人となりました。