かつて“秒速で1億稼ぐ男”の異名を持ち、現在はタイに移住中の実業家・与沢翼氏（42）が27日に自身のX（旧ツイッター）を更新。婚活を発表したところ、多くの応募があったことを明かした。

与沢氏は7月、元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演。そこで「資産は相当あるわけじゃないですか。今どれくらいあるんですか?」と聞かれると、与沢氏は「純資産で100億とかはあると思います」と明かし、視聴者を驚かせていた。

そして今月25日に突然Xを更新し、彼女を募集すると発表。「条件は20代の独身女性です。なぜ20代に限定するかというと、若い人といた方が今後の精神的回復のためにいいのかなと思ったからです」「顔重視というより、スタイル良い方が好みです」などと条件を挙げていたが「コメントなどもちゃんとしてて写真や動画だと綺麗な人も多いです」と好感触だという。

また27日には「現在で332名の方からご応募いただきました」といい「応募するためにグーグルログインを強制したことがよかったのか、いたずらは1割あるかないかくらいですね。今日から気になる方にLINE送っていきます。宜しくお願いします」としていた。