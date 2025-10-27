池田エライザ、ベアトップドレス姿で登場 エシカル・フィルム賞審査委員に【第38回東京国際映画祭】
【モデルプレス＝2025/10/27】女優の池田エライザが10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットにエシカル・フィルム賞審査委員として登場した。
【写真】池田エライザ、スリットドレスから美脚チラリ
池田はスリット部分にフリルが施されたブラックのベアトップドレス姿で登場。モードかつ甘さのあるスタイリングでレッドカーペットを歩いた。
「東京から映画の可能性を発信し、多様な世界との交流に貢献する」というミッション（理念）のもと実施。10月27日から11月5日の10日間にわたって開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
