¡Ú½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡á2025/10/27¡Û¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¡Ö¤µ¤¬¤ß¸ÐMORI MORI¡×¤Ç¤Ï¡¢´ØÅìºÇÂçµé600Ëüµå¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤µ¤¬¤ß¸Ð¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó¡×¤ò2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£º£Ç¯¤ÏÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¨¥ê¥¢¡Ö¤µ¤¬¤ß¸Ð¤ÇÈ¯¸«¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤¤¤ë¤ß¤Í¡Á¤·¤ç¤ó¡ª¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬µ±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤µ¤¬¤ß¸Ð¤ÇÈ¯¸«¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤¤¤ë¤ß¤Í¡Á¤·¤ç¤ó¡ª¡×¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£Æú¿§¤Ëµ±¤¯¥ê¥Õ¥È¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÆ±¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬UFO¤äÎ®¤ìÀ±¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£
°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¸÷¤êµ±¤¯´ÑÍ÷¼Ö¤äÀ±¡¹¤¬Æ°¤½Ð¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤á¤Ã¤Á¤È¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¤È°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤ÆµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤·¤å¡Á¤´¡Á¡ª¥¥é¥¥é¤¤¤ë¤ß¤Í¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤ä¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿UFO¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¡¢Êª¸ìÀË¤«¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤À¡£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤â¿ôÂ¿¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¼«Å¾¼Ö·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÀÄ¶õ¥Ú¥À¥ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó³«ºÅ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤Û¤·¤¾¤é¤Ú¤À¤ë¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£À±¶õ¤ÎÃæ¤òÁö¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤«¤ó¤é¤ó¤·¤ã¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢600Ëüµå¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë°µ´¬¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬Í·±àÃÏ¤ò³Ú¤·¤à¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬10¼ïÎà°Ê¾åÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤â½¼¼Â¤·¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤¹¤ëÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢²¹¤«¤¤¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡Ö¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢6¼ïÎà¤Î¡Ö¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¡ÖPICA¤µ¤¬¤ß¸Ð¡×¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ÈµÇ°¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÊÄ±à»þ´Ö¤Þ¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó
º£Ç¯¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬µ±¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤µ¤¬¤ß¸Ð¤ÇÈ¯¸«¡ª¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤¤¤ë¤ß¤Í¡Á¤·¤ç¤ó¡ª¡×¤ÎÅÐ¾ì¤À¡£Æú¿§¤Ëµ±¤¯¥ê¥Õ¥È¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ëÆ±¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬UFO¤äÎ®¤ìÀ±¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ø¥ó¥Æ¥³¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£
¢¡¤Þ¤á¤Ã¤Á¤¿¤Á¤ÈµÇ°»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
°ìÈÖ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢¸÷¤êµ±¤¯´ÑÍ÷¼Ö¤äÀ±¡¹¤¬Æ°¤½Ð¤¹¸¸ÁÛÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢¤Þ¤á¤Ã¤Á¤È¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¤È°ì½ï¤ËºÂ¤Ã¤ÆµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤¹¤ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤·¤å¡Á¤´¡Á¡ª¥¥é¥¥é¤¤¤ë¤ß¤Í¡Á¤·¤ç¤ó¡×¤ä¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿UFO¤òºÆ¸½¤·¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ê¤É¡¢Êª¸ìÀË¤«¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ËþºÜ¤À¡£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤â¿ôÂ¿¤¯ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯9·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¼«Å¾¼Ö·¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÀÄ¶õ¥Ú¥À¥ë¡×¤Ï¡¢¥¤¥ë¥ß¥ê¥ª¥ó³«ºÅ´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¤Û¤·¤¾¤é¤Ú¤À¤ë¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£À±¶õ¤ÎÃæ¤òÁö¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥¥é¥¥é¤«¤ó¤é¤ó¤·¤ã¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢600Ëüµå¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë°µ´¬¤Î·Ê¿§¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢¡¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡¦¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤â½¼¼Â
¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬Í·±àÃÏ¤ò³Ú¤·¤à¡¢ÉÁ¤¤ª¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬10¼ïÎà°Ê¾åÅÐ¾ì¡£¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥¯¥·¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤â½¼¼Â¤·¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤¹¤ëÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢²¹¤«¤¤¥¹¡¼¥×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼ÍøÍÑ¼Ô¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡Ö¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢6¼ïÎà¤Î¡Ö¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¡ÖPICA¤µ¤¬¤ß¸Ð¡×¤Ë¤Ï¡¢¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥Ð¥¹¥¿¥ª¥ë¤ÈµÇ°¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÊÄ±à»þ´Ö¤Þ¤Ç¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£¡Ê½÷»ÒÎ¹¥×¥ì¥¹¡¿modelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
