»¨»ïGetNavi(¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó)¤¬¥Õ¥ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª12·î¹æ¤ÏºÇ¶¯¤ÎÉô²°¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¥ª¥¹¥¹¥á¥¢¥¤¥Æ¥à128Áª¤òÁíÎÏÆÃ½¸
»¨»ï¡ØGetNavi¡Ê¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó¡Ë¡Ù¤Î12·î¹æ¤¬È¯Çä¤Ë¡£º£·î¹æ¤«¤éÁý¥Ú¡¼¥¸¡õ¿¼·¡¤êÆÃ½¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ëºþ¿·¡£Âç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÌó60¥Ú¡¼¥¸¤ÎÂçÆÃ½¸¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè2ÆÃ½¸¤Ç¤ÏÁ´¥¬¥¸¥§¥Ã¥¿¡¼ÃíÌÜ¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¡õiPad¤Î»È¤¤¤³¤Ê¤·¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡£
¡ÚÁíÎÏÆÃ½¸¡ÛºÇ¶¯¤Î¡ÖÉô²°¡×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÊýË¡¤ÈÆ³Æþ¥¢¥¤¥Æ¥à128
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢Éô²°¤ÏÀ¸»ºÀ¤È¿´¤Î°ÂÄê¤ò»Ù¤¨¤ë¾ì¤Ø¤È¿Ê²½¡£¤µ¤é¤Ëºòº£¡¢¿ä¤·³è¤äÇÛ¿®¤Ê¤É¡È¹¥¤¡É¤ò¶Ë¤á¤ë¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â³ÈÂçÃæ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢QOL¤ò¹â¤á¤ë¡ÈºÇ¶¯¤ÎÉô²°¡É¹½ÃÛ½Ñ¤ò¡¢¡Ö¥Ç¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Õ¥ê¡¼²ÈÅÅ¡×¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¡×¤Î3Éô¹½À®¤ÇÅ°Äì¥¬¥¤¥É¡ª
¢£CONTENTS
¡¦»Å»ö¤Ë¤â¼ñÌ£¤Ë¤âË×Æ¬¤Ç¤¤ë¥Ç¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×½Ñ
¡¦¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥Õ¥ê¡¼¤Ê²ÈÅÅ¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎÉô²°ºî¤ê
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¤ÎËÉÈÈ¤È¸«¼é¤ê¤òÆ³Æþ¤·¤Æ²È¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÍ×ºÉ²½¤¹¤ëÊýË¡
¡¦[¥³¥é¥à]¥Ç¥¹¥¯¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥¹¥Ê¥Ã¥×
¡¦[¥³¥é¥à]¥È¥é¥ó¥×¤ä¥¸¥ç¥Ö¥º¤Î¥Ç¥¹¥¯¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ã¤Æ¡©
¡ÚÂè2ÆÃ½¸¡ÛÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤ÈiPad¤Î¡ÈPC¥é¥¤¥¯¡É¤Ê»È¤¤Æ»
Ãå¼Â¤Ë¥·¥§¥¢¤ò¿¤Ð¤¹Android¤Ï¡ÖGalaxy Z Fold7¡×¤ä¡ÖGoogle Pixel 10 Pro Fold¡×¤Ê¤ÉÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤¬ÏÃÂê¡£°ìÊý¤ÎAppleÇÉ¤Ï¡¢¿·OS¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡ÖiPad¡×¤ËºÆÃíÌÜ¡£Á°¼Ô¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Ï¥½¥Õ¥È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÎ¾¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤·¤Þ¤¹¡£
¢£CONTENTS
¡¦ºÇ¿·ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥¹¥Þ¥Û¤òCHECK¡ª
¡¦Samsung Galaxy Z Fold7¡¿Google Pixel 10 Pro Fold Âç²òË¶
¡¦Fold¥¿¥¤¥×¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Á¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÔ¡¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÊÔ¡Á
¡¦¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÊiPad¤Ï¤É¤ì¤À¡©
¡¦iPad OS 26¤Î¿Ê²½¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦iPad¿·OS¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡¢²÷Å¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Á¥Ó¥¸¥Í¥¹ÊÔ¡¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÊÔ¡Á
¡¦[¥³¥é¥à]¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢º£Ç¯¤ÎiPhone
¥¢¥á¼Ö¤ÎEV»ö¾ð¤«¤éÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¡ÈÎ¢¡ÉÅÚ»º¡¢ÇÐÍ¥¡¦±óÆ£·û°ì¤Þ¤Ç¿·Ï¢ºÜ¡¢Â³¡¹¡ª
²ÈÅÅ·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÅÚÅÄ¹¸Ç·¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡È²ÈÅÅ¤ËÊª¿½¤¹¡ÉÏ¢ºÜ¤ä¡¢À¾ÅÄ½¡Àé²Â¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëIT¡¦¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ò¹Í»¡¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢100²ó°Ê¾å¤ò¿ô¤¨¤ë¿Íµ¤¤ÎÄ¹¼÷Ï¢ºÜ¤Ï¡¢Áý¥Ú¡¼¥¸¤¹¤ë¤Ê¤É·òºß¡£¤½¤³¤Ø¡¢EV¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡¢ÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¼Ô¤ËÄ¾·â¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤Ê¤É¡¢¿·Ï¢ºÜ¤âÂ³¡¹¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¢£REGULARS
¡¦¥â¥Î¤È¥Ò¥È ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡ÖÇÐÍ¥¡¦±óÆ£·û°ì¤È¼êÄ¢¡×
¡¦¡ÈËÜ¡É¿Í¤Ë¿Ö¤±¡ØÉô²°¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡Ùsora
¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¾ÅÄ½¡Àé²Â¤Î½µ´©¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó¡ÖMeta Ray-Ban Display¡×
¡¦¸«¥â¥Î¡¢¼±¤ë¥â¥Î¡¢¸ì¤ë¥â¥Î¡Ö¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥§¡¼¥Ð¡¼¤Î70Ç¯»Ë¡×
¡¦¼ê½ñ¤¤ò¤á¤°¤ëËÁ¸±¡Ö¥Ý¥¹¥¿¥ë¥³¡Ø¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ú¥ó¡Ù¡×
¡¦ÎëÌÚ¤ß¤½¡Ö¤ª¤Ò¤í¤á¡×
¡¦ÅÚÅÄ¹¸Ç·¤Î¤³¤³¤¬¤¢¤¢¤Ê¤ê¤ã¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¡ª¡Ö¥¥ê¥ó¡Ø¥¨¥ì¥¥½¥ë¥È¡Ù¡×
¡¦¥³¥ó¥Ç¥¸¥µ¥ó¥Ý¡ÖRICOH GR ¸¡×
¡¦NEXT CREATORS¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥½¡¼¥ë ardi¡×
¡¦ÆüËÜÅÚ»º¤Ð¤Ê¤·¡ÖÅìµþÅÔ¡¦ÂçºåÉÜ¡×
¡¦¾®´ä°æ¤³¤È¤ê¤Î¤³¤È¥ê¥º¥à¡ÖJBL Grip¡×
¡¦¤Ê¤¤¤È¡¼ presents¡¡2000Ëü±ß¥¬¥ÁÅê»ñ¤·¤¿¤é¤¤¤¯¤éÁý¤ä¤»¤ë¤«¡©
¡¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÇÃÎ¤ëEV»öÅµ¡Ö¥¢¥á¼ÖEV¡×
¡¦¥¯¥ë¥Þ¤Î¿À¤ÏºÙÉô¤Ë½É¤ë¡£¡Ö¥¹¥º¥ FRONX¡×
¡¦MINI4WD TWIN STAR CLUB
¡¦GetNavi Salon¥á¥ó¥Ð¡¼ËÜ²»¥ì¥Ó¥å¡¼
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
GetNavi 2025Ç¯ 12·î¹æ
Ãø¼Ô¡§GetNaviÊÔ½¸Éô
ÆÃÊÌÄê²Á¡§890±ß (ÀÇ¹þ)
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î24Æü(¶â)
È½·¿¡§A4ÊÑ·ÁÈ½
ISBN:4910136711250
ÅÅ»ÒÈÇ¡§Í
¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°Web¥µ¥¤¥È¡§https://one-publishing.co.jp/
