TWICE・9人それぞれの“物語”に迫る『ONE IN A MILL10N』シーンカット一挙解禁 入プレ第2弾も発表
K-POPガールズグループ・TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』より、メンバー9人それぞれの“物語”に迫るシーンカットが一挙解禁。また、入場者プレゼント第2弾も発表された。
【写真】メンバー9人それぞれの“物語”に迫る『ONE IN A MILL10N』シーンカット
2015年、「One in a million， TWICE！」というあいさつとともに、韓国でデビューを果たしたTWICE。「CHEER UP」「TT」「What is Love?」「FANCY」「Feel Special」など、数々のヒット曲はK‐POPの枠を超え、世界中の人々の心を掴み、社会現象を巻き起こしてきた。
本作は、そんな彼女たちの10年間にわたる歩みを追ったドキュメンタリー映画。トップに上り詰めるまでに注ぎ込まれた汗と努力、ワールドツアーの華やかなスポットライト、メンバー自身が語る成長と友情、そして未来への想いが詰まっている。
今回、10月24日より全国公開を迎えた本作から、TWICEメンバー9人それぞれの“物語”を切り取った新たなシーンカットが到着した。
本作では、ファンと共に歩んだ10年の軌跡を背景に、固い絆で結ばれた9人が集い語り合う温かな時間や、アーティストとして新たな自分を見つけるための挑戦が描かれる。それらすべてが、TWICEが唯一無二の存在であり続ける理由であり、彼女たちの輝きの源でもある。
劇中で語られる「結果がどうあれ挑戦するべき」という言葉は、常にトップを走り続けながらも現状に満足せず、進化を止めないTWICEの姿勢を象徴している。そんな彼女たちの挑戦の一端を、シーンカットとともに紹介。
TWICEの中でソロ活動の先陣を切ったナヨンは、ファンへの想いを込めて、TWICEの楽曲「STUCK」を本作のためだけの特別なソロバージョンで披露。ソロ活動への率直な思いとともに届けられる、温かく心に響くパフォーマンスとなっている。
個性的な魅力で輝くチェヨンは、今年9月に発売された自身のソロデビューアルバムの制作過程を公開。自分らしいスタイルを貫くアーティストとしての姿を見せ、その才能がどのように開花していくのか注目だ。
また、TWICEのメインダンサーとして常に最高のパフォーマンスを追求してきたモモは、原点である“ダンス”への情熱を胸に、30人以上が参加する超大型ダンス「メガクルー」に挑戦。たゆまぬ努力の先にたどり着いた圧巻のステージを披露する。
常にポジティブなエネルギーで周囲を笑顔にするサナが本作で見せるのは、メンバー1人ひとりの心に寄り添う、彼女ならではの繊細な愛情表現。10周年を記念して、9人のメンバーをイメージした香水を自ら調香し、その香りの一つひとつが彼女たちの絆の証となっている。
1人で韓国に渡り、メンバーと共に10年を歩んできたツウィは、口数こそ少ないものの、本作では胸に秘めてきた想いを自らの言葉で手紙に綴る。“かけがえのない仲間”であるメンバー、そして支え続けてくれたONCEへの感謝が、誠実な人柄とともにあふれ出す。
TWICEのリーダーであり、パワフルな歌声でグループを支えるメインボーカルのジヒョは、リーダーとしての責任感と向き合いながら、これまであまり披露してこなかったダンスのみのパフォーマンスに挑戦。マイクを置いた彼女が、グルーヴ感あふれるダンスで放つ新たな魅力は、アーティスト・ジヒョの無限の可能性を感じさせる。
明るいキャラクターの裏に、穏やかで思慮深い一面を持つダヒョンは、新たな夢である「演技」に挑戦した日々を振り返り、今後の展望を熱く語る。パブリックイメージと本来の自分、その両方を力に変えて、女優として成長していく姿を描く。彼女がこの挑戦を通して見つけた“新しい自分らしさ”とは何か。その答えがここにある。
優雅な佇まいとアクティブな一面――そのギャップが魅力のミナは、本作で自身初の水中撮影に挑戦。ドレスを纏（まと）い、水の女神のように舞う姿を披露する。彼女の二面性が凝縮された、特別なパートとなっている。
そして、休養という大きな困難を「正面突破で乗り越える」ことを選んだジョンヨン。不屈の精神で苦難を克服し、再びステージへと戻ってきた。本作では、その裏にあった葛藤と、逃げずに挑戦を続ける前向きな姿が描かれる。すべてを乗り越えた彼女が届ける、魂のこもったソロステージは涙を誘う。
これら9つの挑戦が互いに共鳴し合う時、TWICEが唯一無二のグループである理由が浮かび上がる――。
さらに、入場者プレゼント第2弾が「フォトカード」に決定した。先日解禁されるやいなや、SNSで大きな話題を呼んだスペシャルポスターが、持ち運びやすいカードサイズになって登場する。メンバー9人それぞれの魅力的な表情を切り取ったフォトカードは、お気に入りのスマートフォンケースに入れて、いつでも彼女たちと一緒に過ごせる特別なアイテムだ。
配布期間は11月1日〜11月7日。本作観賞ひとりにつき、1枚プレゼント。各劇場無くなり次第配布終了。
映画『TWICE：ONE IN A MILL10N』は全国公開中。
【写真】メンバー9人それぞれの“物語”に迫る『ONE IN A MILL10N』シーンカット
2015年、「One in a million， TWICE！」というあいさつとともに、韓国でデビューを果たしたTWICE。「CHEER UP」「TT」「What is Love?」「FANCY」「Feel Special」など、数々のヒット曲はK‐POPの枠を超え、世界中の人々の心を掴み、社会現象を巻き起こしてきた。
今回、10月24日より全国公開を迎えた本作から、TWICEメンバー9人それぞれの“物語”を切り取った新たなシーンカットが到着した。
本作では、ファンと共に歩んだ10年の軌跡を背景に、固い絆で結ばれた9人が集い語り合う温かな時間や、アーティストとして新たな自分を見つけるための挑戦が描かれる。それらすべてが、TWICEが唯一無二の存在であり続ける理由であり、彼女たちの輝きの源でもある。
劇中で語られる「結果がどうあれ挑戦するべき」という言葉は、常にトップを走り続けながらも現状に満足せず、進化を止めないTWICEの姿勢を象徴している。そんな彼女たちの挑戦の一端を、シーンカットとともに紹介。
TWICEの中でソロ活動の先陣を切ったナヨンは、ファンへの想いを込めて、TWICEの楽曲「STUCK」を本作のためだけの特別なソロバージョンで披露。ソロ活動への率直な思いとともに届けられる、温かく心に響くパフォーマンスとなっている。
個性的な魅力で輝くチェヨンは、今年9月に発売された自身のソロデビューアルバムの制作過程を公開。自分らしいスタイルを貫くアーティストとしての姿を見せ、その才能がどのように開花していくのか注目だ。
また、TWICEのメインダンサーとして常に最高のパフォーマンスを追求してきたモモは、原点である“ダンス”への情熱を胸に、30人以上が参加する超大型ダンス「メガクルー」に挑戦。たゆまぬ努力の先にたどり着いた圧巻のステージを披露する。
常にポジティブなエネルギーで周囲を笑顔にするサナが本作で見せるのは、メンバー1人ひとりの心に寄り添う、彼女ならではの繊細な愛情表現。10周年を記念して、9人のメンバーをイメージした香水を自ら調香し、その香りの一つひとつが彼女たちの絆の証となっている。
1人で韓国に渡り、メンバーと共に10年を歩んできたツウィは、口数こそ少ないものの、本作では胸に秘めてきた想いを自らの言葉で手紙に綴る。“かけがえのない仲間”であるメンバー、そして支え続けてくれたONCEへの感謝が、誠実な人柄とともにあふれ出す。
TWICEのリーダーであり、パワフルな歌声でグループを支えるメインボーカルのジヒョは、リーダーとしての責任感と向き合いながら、これまであまり披露してこなかったダンスのみのパフォーマンスに挑戦。マイクを置いた彼女が、グルーヴ感あふれるダンスで放つ新たな魅力は、アーティスト・ジヒョの無限の可能性を感じさせる。
明るいキャラクターの裏に、穏やかで思慮深い一面を持つダヒョンは、新たな夢である「演技」に挑戦した日々を振り返り、今後の展望を熱く語る。パブリックイメージと本来の自分、その両方を力に変えて、女優として成長していく姿を描く。彼女がこの挑戦を通して見つけた“新しい自分らしさ”とは何か。その答えがここにある。
優雅な佇まいとアクティブな一面――そのギャップが魅力のミナは、本作で自身初の水中撮影に挑戦。ドレスを纏（まと）い、水の女神のように舞う姿を披露する。彼女の二面性が凝縮された、特別なパートとなっている。
そして、休養という大きな困難を「正面突破で乗り越える」ことを選んだジョンヨン。不屈の精神で苦難を克服し、再びステージへと戻ってきた。本作では、その裏にあった葛藤と、逃げずに挑戦を続ける前向きな姿が描かれる。すべてを乗り越えた彼女が届ける、魂のこもったソロステージは涙を誘う。
これら9つの挑戦が互いに共鳴し合う時、TWICEが唯一無二のグループである理由が浮かび上がる――。
さらに、入場者プレゼント第2弾が「フォトカード」に決定した。先日解禁されるやいなや、SNSで大きな話題を呼んだスペシャルポスターが、持ち運びやすいカードサイズになって登場する。メンバー9人それぞれの魅力的な表情を切り取ったフォトカードは、お気に入りのスマートフォンケースに入れて、いつでも彼女たちと一緒に過ごせる特別なアイテムだ。
配布期間は11月1日〜11月7日。本作観賞ひとりにつき、1枚プレゼント。各劇場無くなり次第配布終了。
映画『TWICE：ONE IN A MILL10N』は全国公開中。