松井玲奈、『ポケモンZA』の人気キャラにメロメロ「都会に出て、悪い男に染められるの典型で笑う」
元SKE48で女優の松井玲奈が、27日までにエックスを更新。ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A』にはまっていることを報告し、スクリーンショットを公開した。
【写真】『ポケモンZA』屈指の人気キャラと2ショットする松井玲奈
16日に発売されたばかりの「ポケットモンスター」シリーズ最新作『Pokemon LEGENDS Z-A』をプレイしている松井は「ミアレシティに観光に来た結果、カラスバの女になるなんて」とつづり、本作の舞台・ミアレシティで撮影したスクリーンショットを多数公開。ニャスパー、イーブイ、ニンフィアといったかわいいポケモンたちと交流する写真の中には、「サビ組」という組織をまとめるボス・カラスバとの2ショットがあり、かなりメロメロのご様子。
コメント欄にはファンから「ポケモンZA面白いですもんね」「カラスバはええ男ですからなぁ」「わかります……沼りました」「都会に出て、悪い男に染められるの典型で笑う」などの声が上がっている。
引用：「松井玲奈」エックス（＠renampme）
