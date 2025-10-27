美しき俳優たちがずらり！ 南沙良＆出口夏希＆吉田美月喜がレッカぺで美の競演＜第38回東京国際映画祭＞
俳優の南沙良、出口夏希、吉田美月喜が27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。
【写真】南沙良＆出口夏希＆吉田美月喜が美スタイル披露！
出口らが出演したのは、Nippon Cinema Nowの『万事快調〈オール・グリーンズ〉』。未来が見えないどん詰まりの高校生が、自分たちの夢をかなえるために、同好会「オール・グリーンズ」を結成し、禁断の課外活動を始める――。
南沙良と出口夏希がダブル主演を務め、吉田美月喜、羽村仁成らが共演。レッドカーペットには児山隆監督も出席した。
俳優たちはパッと目を引く華やかなドレス姿をそれぞれ披露。南は黒のレースが美しいロングドレス姿。出口はイエローがまぶしいダマスク柄風のタイトなドレスで登場。吉田はフラワーの刺繍があしらわれた柔らかなレースのドレスに身を包み、会場に華を添えた。そして、羽村は晴れの日にふさわしいダブルのスーツでビシッとキメていた。
「第38回東京国際映画祭」は、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて10月27日〜11月5日に開催。
【写真】南沙良＆出口夏希＆吉田美月喜が美スタイル披露！
出口らが出演したのは、Nippon Cinema Nowの『万事快調〈オール・グリーンズ〉』。未来が見えないどん詰まりの高校生が、自分たちの夢をかなえるために、同好会「オール・グリーンズ」を結成し、禁断の課外活動を始める――。
俳優たちはパッと目を引く華やかなドレス姿をそれぞれ披露。南は黒のレースが美しいロングドレス姿。出口はイエローがまぶしいダマスク柄風のタイトなドレスで登場。吉田はフラワーの刺繍があしらわれた柔らかなレースのドレスに身を包み、会場に華を添えた。そして、羽村は晴れの日にふさわしいダブルのスーツでビシッとキメていた。
「第38回東京国際映画祭」は、日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて10月27日〜11月5日に開催。