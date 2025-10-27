主演・水上恒司×ヒロイン・山田杏奈「シナントロープ」第１話見逃し配信の再生数が100万回突破！さらにYouTubeにて第１話無料配信決定！また、サンドイッチ＆ハンバーガーショップFUNGO三宿本店とのコラボがスタート！

テレ東では2025年10月6日（月）から、ドラマプレミア23「シナントロープ」（毎週月曜夜11時6分～）を放送中です。本作は、緻密な伏線や巧みな会話劇で回を重ねるごとに注目を集め、毎話考察祭りとなるなど社会現象となったアニメ「オッドタクシー」（テレ東）の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、映画「もっと超越した所へ。」やドラマ「忘却のサチコ」（テレ東）などMV、CM、TVドラマや映画のディレクションを数多く手掛ける山岸聖太が監督を務めるミステリードラマです。

©此元和津也／「シナントロープ」製作委員会

舞台となるのは、街の小さなバーガーショップ“シナントロープ”。 そこで働く8人の若者たちの中で、大学生の都成剣之介は、バイトの同僚・水町ことみに、密かに想いを寄せていた。そんなある日、“シナントロープ”で不可解な強盗事件が発生。静かだった日常は、少しずつ歪みはじめる。恋愛と友情、絆と裏切り、運命と選択──揺らぎ出した関係と感情が、次々と事件を引き寄せていく。何が本当で、何が嘘なのか。そして、都成の想いの先に待つのは、恋か、それとも──。

バーガーショップ“シナントロープ”で働く面々として、主人公のさえない大学生・都成剣之介（となりけんのすけ）を水上恒司が演じ、都成がひそかに想いを寄せるヒロイン・水町ことみ（みずまちことみ）を山田杏奈、さらに、明るいお調子者・“キバタン”こと木場幹太（きばかんた）役を坂東龍汰、地味で真面目なお嬢様・里見奈々（さとみなな）役を影山優佳、心優しい漫画家志望の田丸哲也（たまるてつや）役を望月歩、エキセントリックなメンヘラガール・室田環那（むろたかんな）役を鳴海唯、静かで不気味な新人バイト・志沢匠（しざわたくみ）役を萩原護、夢追うバンドマン・塚田竜馬（つかだりゅうま）役を高橋侃が演じます。さらに謎の組織＜バーミン＞のメンバーに染谷将太、遠藤雄弥、アフロ、森田想が名を連ねます。

現代の若者たちを投影したリアルな人間模様と、不穏な世界観の中で緻密な伏線や巧みな会話劇によって美しくエモーショナルに描かれる青春群像ミステリーとなっています。

「なんだかお洒落でエモい」「ザワザワする…」

謎が謎を呼び展開と、心地良いテンポ感にハマる人続出！

今夜第４話の放送を控え、SNSでは「さすがの此元作品！緻密に張られている伏線が気になりすぎる。終着点の予想ができない」「おじさんと若者は何を監視しているの…？」と、考察好きにはたまらない展開が反響を呼び、さらに「事件が進む裏で都成がひっそり水町に想いを寄せている感じ…恋愛と事件のバランスが絶妙」「シナントロープのメンバー、キャラが立ってて面白い。偵察のハシビロコウが良い味出してる。龍ちゃん久ちゃんコンビも最高。登場人物のキャラが分かってより面白くなってきた！」と、ミステリー要素だけでなくそれぞれの恋愛模様や個性豊かなキャラクター造形にもハマる人が続出している本作。

この度、広告付き無料動画配信サービス「TVer」での第1話再生回数が100万回を突破！（TVer DATA MARKETINGにて算出) さらに、TVerでの100万回再生を記念して、YouTube「テレ東公式 ドラマチャンネル」（https://www.youtube.com/@tvtokyodrama）にて第１話の無料配信が決定しました！

不可解な強盗事件から、平和だった8人の日常は次第に歪んでいく──。すべてが繋がっていく衝撃の連鎖を、第1話からぜひご覧ください！

「シナントロープ」１話配信URL

＜YouTube URL＞ https://youtu.be/-QOoSPmXZOg

※なおPrime Videoでは今までの全エピソードを見放題独占配信中です。

今夜10月27日（月）夜11時36分～放送の第4話では、リニューアルオープンした“シナントロープ”の客入りはさっぱりで、オーナーの水町（山田杏奈）は頭を悩ませる。一方、折田（染谷将太）は睦美（森田想）とともに、シマセゲラの正体を探る新たな策略を巡らせていた。今度のターゲットは、なんと塚田（高橋侃）…！？そんな中、“シナントロープ”に電話でデリバリーの大量注文が入る。支払いは 20 万円。注文を受けた一同は、張り切って調理に取り掛かるが…。

じわじわと“シナントロープ”に忍び寄る闇の組織＜バーミン＞の影。まだまだ謎が深まる第４話をお見逃しなく！

さらに本日10月27日（月）～11月30日（日）まで、「シナントロープ」に登場するハンバーガー監修をしているサンドイッチ＆ハンバーガーショップFUNGO三宿本店（https://www.fungo.com/）とのコラボがスタート！ドラマの世界観を表現した店内装飾に加え、ストーリーや登場人物からインスピレーションを受けた特別コラボメニューを展開中。また、番組特製グッズが当たるキャンペーンも実施しています。ぜひ本編とともにお楽しみください！

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマプレミア23「シナントロープ」

【放送日時】 毎週月曜 夜11時06分～11時55分 放送

※第4話は10月27日(月)夜11時36分～放送

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）

*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srxvrzcpmm

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/synanthrope/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演】 水上恒司（主演）、山田杏奈

坂東龍汰、影山優佳、望月歩、鳴海唯、萩原護、高橋侃

遠藤雄弥、アフロ、森田想 ／ 染谷将太

【原作・脚本】 此元和津也

【監督】 山岸聖太

【音楽】 江粼文武

【OP/EDテーマ】 オープニングテーマ：柴田聡子 & Elle Teresa「ときめき探偵 feat. Le Makeup」

エンディングテーマ：S.A.R.「MOON」

【チーフプロデューサー】 祖父江里奈（テレビ東京）、平賀大介（P.I.C.S.）

【プロデューサー】 前田知樹（テレビ東京）、原田宗平（P.I.C.S.）、神戸麻紀（P.I.C.S.）、竹迫雄也（アスミック・エース）

【制作協力】 アスミック・エース

【制作】 テレビ東京、P.I.C.S.

【製作著作】 ©「シナントロープ」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/synanthrope/

【公式X】 @premiere23_tx https://x.com/premiere23_tx

【公式Instagram】 @premiere23_tx https://instagram.com/premiere23_tx

【公式TikTok】 @premiere23_tx https://tiktok.com/@premiere23_tx