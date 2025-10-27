石川県内の漁業関係者に衝撃が走っています。全国の小型イカ釣り船の漁獲可能量が上限を超えたため、水産庁が操業の停止命令を出すことが分かりました。この決定に石川の漁師たちは、憤りをあらわにしています。

海真丸・水元 真吾 船長：

「日本海側は今まで不漁がずっと続いているのに、一方的にそれを止めろといわれても、困る人は多々現れると思います。非常に不満があります」



27日、取材に対し怒りをあらわにしたのは、石川県能登町で小型イカ釣り船に乗る漁師の水元真吾さん。





怒りをあらわにしたのは、今月末に水産庁が小型イカ釣り船に出す、操業の停止命令に対してです。

水産庁では、今シーズンの小型イカ釣り船の漁獲枠を4900トンに引き上げていましたが、全国的な豊漁で今月中旬、その上限を超過。



資源保護の観点から、水産庁では小型船に対し、月末に操業の停止命令を出すことにしていますが…



海真丸・水元 真吾 船長：

「乗組員を使っている船は大変。水産庁が絶対漁をしたらだめっていうんだったら、それなりの保障というか、そういうのはやっぱりしてもらわないと困る」

石川県内の今シーズンの小型イカ釣り船の水揚げ量は、8月までで710トン。



地震の影響を受けた去年よりも7割ほど増えましたが、過去5年平均の約1710トンと比べると、とても豊漁とは言えない状況です。



こうした中、27日、石川県小型いか釣り協会は役員会を開催し、11月始まる漁の停止について情報を共有しました。

参加した漁師からは、休業に伴う補償を求める声が相次いだということです。



松栄丸・松田 栄一 船長：

「お金がなくなるんやから、ご飯食べれへんやんか、それは困るよね。だから働きたいんやけど、働けないんやから。そこを国がどうするか、答え欲しいなと思うよね」

海真丸・水元 真吾 船長：

「漁師は魚とってなんぼやから、それ国に言いたいわ。石川なら石川、福井なら福井、区分けして漁獲制限を実施してほしいと思います」

協会では今後、国に対し、救済措置などを求める要望書を提出するとしています。