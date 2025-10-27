トランプ大統領来日→東京スカイツリー・東京タワー・東京都庁に“変化” 星条旗の色に反響「綺麗」「再現度が高い」「なんかビミョー」とも
アメリカのトランプ大統領が27日に来日し、東京スカイツリー、東京タワー、東京都庁が星条旗の色にライトアップされた。
【写真】トランプ大統領来日→東京スカイツリー・東京タワー・東京都庁が星条旗の色に
外務省は、公式Xで「10月27日及び28日、トランプ米国大統領の公式実務訪問賓客としての訪日に歓迎の意を示すために、東京スカイツリー、東京タワー、東京都庁が星条旗の色にライトアップされます」とビジュアルを紹介。27日と28日の午後5時半に同時点灯される。
首相官邸のXでも「トランプ米国大統領が訪日しています。訪日に際し、東京スカイツリー・東京タワー・東京都庁が星条旗の色にライトアップされます。明日には、高市総理との日米首脳会談等が予定されています」と伝えた。
これに対して「綺麗ですね」「素敵」「ナイスアイデアですね」「スカイツリーの星条旗再現度が高い」などとコメントが寄せられ、「なんかビミョーですね」の声もあがっている。
