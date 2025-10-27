日本テレビの河出奈都美アナウンサーが27日、自身のインスタグラムを更新。アニメの人気キャラクターのコスプレを披露した。



「シューイチ『まじっすか』の新企画『ふん装グランプリ」』ご覧いただけましたか！？」と投稿。「それぞれのスタイルで極めていらっしゃって扮装、コスプレに命をかけている、好きな気持ちを伝えたい！ という熱い想いを感じました…！こだわる楽しさ、人を楽しませる喜びを感じることはもちろん、世の中に役立つ活動をするための手段にもなることも学びました。」と出演した番組を振り返った。



「そして『進行なのにコスプレする必要ある』」というツッコミが聞こえます、その通りです‼『でも、今年はエヴァ30周年なんだからやるなら今しかない！』と思い、コミケでの綾波レイに引き続き、同じ作品の惣流・アスカ・ラングレーをやらせていただきました！」とつづり、アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の惣流・アスカ・ラングレーになりきった写真を公開。



「ウィッグはアニメらしい束感と、自然な髪の間を取るのにこだわりました！カラコンも色とデザインが微妙に違うのを何種類も比較して選び抜いたものです 誰も気にしてないと思いながらも、昔から細かいこだわりが強く、妥協できない性格なんです…それゆえ自分の首を絞めるのです…泣」と心境を明かした。



「誰がどんな形でやったとしても、見た人を“ワクワクした気持ちにさせてくれる"と出場してくださった皆さんを見て実感いたしました。最高のエンターテインメントをありがとうございました！」と番組出演者に感謝し、「おとといもコスプレイベントにプライベートで参加していたので 何のキャラかお楽しみに」と新たなコスプレ披露に含みを持たせた。



河出アナは今年6月に「葬送のフリーレン」に登場するフェルン、8月には「新世紀エヴァンゲリオン」の綾波レイのコスプレを披露している。



フォロワーからは「いや可愛すぎな」、「美人さんは何しても似合う」、「コスプレお似合い」、「可愛すぎて、やばいっすっ」などの声が寄せられた。



