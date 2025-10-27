将棋の第56期新人王戦3番勝負は27日、東京都渋谷区の将棋会館で第3局を行い、先手の服部慎一郎七段（26）が斎藤明日斗六段（27）を123手で破り、シリーズ成績2勝1敗で2期連続3度目の新人王に輝いた。

新人王3度の獲得は史上4人目の快挙だった。

▼服部 今回3回目の決勝だったんですけど、1回目や2回目の時と比べて緊張とかないのかなと思っていたんですが、やはり将棋盤の前に座ると3局とも緊張感というか、そういうものがありました。反省点のある将棋もあったかとは思うんですけど、全体的には自分の力を出し切れた方なのかなと思っています。3年前に初めて新人王を獲った時に「次はタイトル挑戦」と言っていたんですけど、未だにそれは叶えられていません。まずは、タイトル挑戦したいと思っています。

▼斎藤 本当に新人王戦は最後ですし、盛り上げていきたいなというふうには思っていたので、3局、服部さんと指せたことはすごく充実感があって良かったなとは思っています。ここまで決勝まで戦えたのは、今期の成績からすると、個人的には新人王戦で星が集まってきて集中できていたのかなと思います。ただ、最後の最後がやはり少し悔いが残るところがあるので、そのあたりは実力が足りなかったかなと感じています。