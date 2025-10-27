２３日、忻州古城で披露された火の付いた炭を入れた鉄の籠を揺すって火花を散らす「火壺」のパフォーマンス。（忻州＝新華社記者／曹陽）

【新華社忻州10月27日】中国山西省忻州（きんしゅう）市の忻州古城では、秋深まっても行楽客のにぎわいが絶えない。混雑の時期を避けたオフピーク観光を楽しむ人々が、伝統文化の魅力を堪能している。

２１日、忻州古城で、無形文化遺産の面塑（しんこ細工）を見る人。（忻州＝新華社記者／曹陽）

２２日、伝統衣装を身にまとい、忻州古城の街並みを撮影する人。（忻州＝新華社記者／曹陽）

２２日、忻州古城の夜景。（忻州＝新華社記者／曹陽）

２５日、忻州古城で、パフォーマンスを見る人たち。（忻州＝新華社記者／曹陽）

２５日、忻州古城を訪れた人たち。（忻州＝新華社記者／曹陽）