「20th Century」の井ノ原快彦（49）が26日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。地元の友人や飲み仲間の俳優・吹越満（60）から意外な一面を暴露された。

デビュー直後に知り合った地元の友人から「若い時（体力）バケモンでした」と暴露された井ノ原は、「めちゃめちゃ忙しかったけど、体力だけはあった」と大きくうなずいた。「ライブ4回公演の後に“遊ぼうぜ”って朝までバーベキューやって」と仕事後も全力で遊んでいたことを振り返った。

V6としては多忙だったというが、「寝てなかった。丸々3日とか寝てなかった」と笑顔。「限界だなと思ったのは3日でしたね。3日間寝ないでやって、たぶん丸々27時間くらい寝たんじゃないかな、その後」と懐かしそうに語った。

また、飲み仲間として吹越がVTR出演。井ノ原とはテレ朝ドラマ「特捜9」シリーズでの共演をきっかけに20年来の付き合い。家に招待した際に「イノッチは生ビールサーバー持ってきた。そういうスケールの大きいところもある」と衝撃エピソードが明かされた。

さらに、井ノ原がNHK「あさイチ」でMCを務めていた時期に「僕とイノッチと有働（由美子）さんで飲んでいたことがあるんですよ。朝4時くらいだったと思うんですけど、平日ですから“生（放送）ありますよね。有働さんもイノッチも大丈夫”って言ったら“大丈夫大丈夫”って言って飲んでました」と朝まで飲んでいたことも暴露された。

「一番心配したのは俺だった」と吹越は不満顔。飲みエピソードを次々と暴露され、井ノ原は「一番覚えてるのは（吹越に）“大丈夫です大丈夫です”って言ったら、“不良だよ、おまえは不良だよ”って言われた」とベテラン俳優とのユーモアたっぷりのやりとりを明かしていた。