アメリカのトランプ大統領が6年ぶりに日本に到着しました。28日には、高市首相と日米首脳会談が行われます。トランプ氏の狙いについて、山崎大輔・NNNワシントン支局長の解説です。

■予測不可能なトランプ大統領…高市首相の対応がカギ

トランプ氏は各国のリーダーとの個人的な人間関係を重視していて、外交にも影響を与えています。まずは、高市氏との信頼関係を構築できるかが焦点です。

トランプ氏は日本に向かうエアフォースワンの中で記者団の質問に答え、蜜月関係を築いた安倍元首相が高市氏と「親密だった」と述べ、「これはとても良いことだ。日米両国の関係の助けになる」と期待感を示しました。

ただ、これで安心かというとそうではなく、アメリカメディアは「予測不可能なトランプ氏と外交経験の少ない高市氏の初会談は、両者にとって重大な試練だ」と指摘しています。どんなボールを投げてくるか分からないトランプ氏に対し、高市氏がどう対応するかが鍵となります。

■トランプ氏「防衛費増額」など3つの要求か

――トランプ氏は、どんなことを要求してきそうですか？

3つ考えられます。まずは、日米関税合意で自動車関税を引き下げるかわりに日本が約束した「およそ80兆円の対米投資」について、トランプ氏は具体的な説明を求めるとみられます。

2つめは、「防衛費の増額」です。トランプ氏は、かねて「アメリカは日本を守るが、日本はアメリカを守る必要はない」などと不満を口にしています。日本に対し防衛費の増額など、日本側の負担を増やすよう求める可能性があります。

さらに、3つめは「ロシア産エネルギーの輸入停止」を求めてくる可能性があります。トランプ氏はロシアをウクライナとの和平交渉のテーブルにつかせるため、ロシアの資金源であるエネルギー収入を絶つため、圧力強化に踏み切りました。そのためトランプ氏は、各国にロシアからエネルギーの購入をやめるよう求めています。日本は、ロシアからLNG＝液化天然ガスのおよそ9％を輸入していることから、トランプ氏がこれをやめるよう求める可能性があります。

■対中政策のすり合わせも議論に

そして、トランプ氏が30日に行う予定の中国の習近平国家主席との会談を前に、対中政策のすり合わせも議論となります。中国によるレアアースの輸出規制を念頭に、中国に頼らない供給網の構築での連携を強化する方針です。

（10月27日放送『news every.』より）