ふんばる犬たちのカプセルトイに新犬種登場　「ふんばり〜ぬ2」10月下旬発売

株式会社タカラトミーアーツは、犬たちの「ふんばる瞬間」をリアルに再現したカプセルトイシリーズの第2弾「ふんばり〜ぬ2」を、10月下旬より全国のカプセル自販機で発売します。価格は1回300円。

昨年11月に発売された第1弾「ふんばり〜ぬ」は、SNSで大反響を呼び、初回生産分が即完売。累計販売数27万個を突破した人気シリーズが、待望の新作として帰ってきます。

今回の「ふんばり〜ぬ2」では、シリーズ初の大型犬「ゴールデンレトリバー」をはじめ、「パグ」「ビションフリーゼ」「チワワ（ブラックタン／クリーム）」の5種類に加え、シークレット1種を含む全6種で展開。

どの犬も「お散歩中に見かける、あの瞬間」を思わず想起させる絶妙なポーズと表情で立体化されています。今回も前から見た姿だけでなく「後ろ姿」にも観察を重ね、「犬たちがふんばる瞬間」へのこだわりを造形したとのことです。

また、シリーズの代名詞ともいえる、付属の“茶色い説明書”は第2弾でも継続。説明書の端をちぎって丸めると、フィギュアの横に置いて遊べるという斬新な仕様が「まさかの発想」「芸が細かすぎる」と話題を呼びました。今回もその遊び心は健在で、ユーザーはふんばりポーズの完成形を自分の手で再現できます。

「ふんばり〜ぬ2」は、全国の雑貨店や量販店などに設置されたカプセル自販機で順次登場予定。見つけたら、ぜひお気に入りの「ふんばり犬」をお迎えしてみてはいかがでしょうか。

