10月26日、譜久村聖がInstagramを更新した。

【写真】猫耳の別SHOTや、楽屋でのオフSHOTなども公開

同日に、Hello! Projectを卒業したアーティストらによるステージ『M-line Special 2025 Autumn 〜Make Some Noise！〜』の奈良公演に参加した譜久村。今回の投稿では、「奈良Live初上陸！ 楽しい時間をありがとうございました」とコメントした。

続けて、「個人的には28歳ラストライブで 沢山の方が駆け付けてくださったの嬉しかったです」と、10月30日に29歳の誕生日を迎えることに触れつつ、「ハロウィン仕様でのパフォーマンス 面白かった」「途中ツボっちゃったのごめんなさい」と振り返った。

そして、「仮装してるメンバーもファンの皆さんも とっても可愛かった」と綴ると、動物耳のカチューシャやキズメイクをした仮装姿の写真や、同ステージで共演した稲場愛香・森戸知沙希との楽屋の様子などを公開していた。

この投稿に対し、ファンからは、「ハロウィン仕様いいね」「可愛すぎるオフショ」「ラブリーすぎ」「めっちゃ目の保養」「更に可愛くなって最強」「本当に大好きです」といった絶賛の声が寄せられている。

2011年にモーニング娘。の9期メンバーとして加入し、グループを卒業した現在はアーティストとしてソロデビューを果たし、今年4月に1stシングルを発売した譜久村。29歳の誕生日当日である10月30日には、写真集『Versl’Aube』『瑠璃藍』の発売を予定している。

画像出典：譜久村聖オフィシャルInstagramより