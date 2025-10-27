ママとトレーニングしたときの、コントのような展開のInstagramが注目されています。投稿したのは、ミニチュアシュナウザーのRonくんと暮らす「Ron」さん。投稿から11.3万回以上再生され、「最後に爆笑！」「何回も見たｗ」といったコメントが寄せられています。

お姉ちゃんと華麗な技を披露

登場するのは、ミニチュアシュナウザーのRonくん。この日、Ronくんはお姉ちゃんとママ、それぞれとトレーニングに励んだそう。まずは、お姉ちゃんとのトレーニングからスタートしたといいます。

お姉ちゃんが手で作った輪っかを、Ronくんは上手にジャンプしてくぐり抜けたのでした。続いて、お姉ちゃんが足を出すと、Ronくんはぴょんぴょんとリズミカルに左右に飛び越えたといいます。息がぴったりの2人ですね。

ママとのトレーニングでまさかのハプニング！

お姉ちゃんとのトレーニングを完璧に終え、次はママとのトレーニングが始まったといいます。ママが手で作った輪っかを飛ぼうと試みますが、なぜか上手く飛び越えられなかったそう。Ronくんの様子は、「あれ？なんだかぶつかる…」と戸惑っているかのようでした。

そして、Ronくんが再びジャンプした瞬間！ママの顔めがけて思いっきり頭突きをしてしまったんだそう。痛がるママをRonくんも驚いたように見上げていたとか。衝撃的なオチに、思わず笑ってしまうワンシーンでした。

「ごめんね」と言わんばかりに退散

頭突きをした後のRonくんは、「ごめんね」と言わんばかりの表情で、その場から退散してしまったんだそう。なんともいえない表情がかわいらしく憎めません。その後、トレーニングは強制終了になってしまったといいます。

お姉ちゃんとは完璧にできた技が、ママの前ではなぜか失敗してしまうRonくん。ギャップが、なんとも愛らしく感じられますね。次はきっと上手くできるはず！Ronくんとママのトレーニングは、これからも続くのでした。

この投稿には「なにこれ、かわいい！」「すごい、ドッグトレーナーになれますね。うちの子も習いたいです」「ロンちゃんのダンス、上手ですね」「見事な技に見惚れていたら、最後の頭突きに爆笑しましたｗ」「ロンくんすごい、かっこいいね。最後は笑っちゃった」「お姉ちゃんの時は上手でハイジャンプなのに、ママの時は階段も登れないロンちゃんになってるのが面白いｗ」「面白すぎて何回も見た」といった声が寄せられています。

投稿者であるRonさんのInstagramでは、Ronくんの賢くておちゃめな日常の様子が投稿されています。いろいろな場所へ出掛けているRonくんの姿が楽しめますよ。

