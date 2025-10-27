YouTubeにハマる子供は多く、親の悩みも尽きない。見るのをやめさせるにはどうすればいいのか。お茶の水女子大学特任教授の宮里暁美さんは「もはやYouTubeに触れないで子育てすることは難しい。だが、熱中している子に、頭ごなしに“やめなさい”と言うのは逆効果だ。スムーズにやめてもらうためには、言い方や接し方にコツがある」という。自身も3歳の息子を育てる、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。

■3歳の息子が“YouTube漬け”になっている

3歳児Kの朝には、ルーティンがある。

午前7時半、寝室に起こしに行くとモゾモゾと目を覚ます。父親である私を認めると、起床後の第一声を上げる。「ママがいい！」と父を拒絶する。あるいは「ママ！ ママ！」と泣き叫ぶ。やがて仕事の準備をしていた母に抱っこされ、リビングへ。牛乳を飲んだあとの言葉も決まっている。

「デンシャ！」

そう。Kは、YouTubeを「デンシャ」と呼ぶ。彼にはじめてYouTubeを見せたのは、生後1年頃だったろうか。まさかこんなにYouTubeにハマるとは思ってもいなかった。

新幹線や電車、救急車やパトカーなどの働くクルマが大好きなKは、とにかく乗り物の動画を見たがった。いつしか、我が家では、YouTubeは「デンシャ」と呼ばれるようになっていた。

朝は「デンシャ」を見ながら、朝食を食べ、着替えをする。その後、保育園に登園し、17時頃に帰宅すると夕食までが「デンシャ」の時間。ときには夕食後も「デンシャ」。日によるだろうが、平均したら1日2時間くらいみているのではないか。いや、もっと長時間かも知れない。仮に3時間弱だとしても、3歳児の1日のうち、8分の1がYouTubeでは、あまりに長すぎる。

かといってYouTube禁止は、非現実的だ。とくに欠かせないのが、妻が出勤した日の夕方である。Kが動画を見ている隙に、妻が帰宅するまでの間に、私が1人で夕食や入浴の準備をするからだ。共働きの家庭にとって、YouTubeは、育児に欠かせないツールだ。

■「見せない」のは非現実的、かつてのテレビと一緒

しかし、だ。オープンキッチンで野菜を切りながら、古いパソコンの前に座って画面を凝視している息子の背中を見ると、ふと不安になる。これでいいのか、と。保育園や幼稚園の行き帰りなのだろう。ベビーカーに乗りながら、スマホを熱心に見つめる子どもを目にする機会も少なくない。大丈夫なのか。他人事ながら心配になってしまう。

お茶の水女子大学子ども園園長や十文字学園女子大学幼児教育学科教授などを歴任し、現在はお茶の水女子大学特任教授をつとめる宮里暁美先生は、私の問いに対して「これは難しい質問ですね」と切り出した。

「現代において、まったく動画を見せない子育てって、可能なのでしょうか。もちろんYouTubeを絶対に見せない子育てもできますが、必要に応じて活用するくらいの付き合い方だと楽になるかもしれませんね。

だからこそ、子どもが見たらよくない動画が表示できないようなセキュリティは絶対に必須です。子どもが刺激的なものに興味を持つのは自然な成り行きですから。テレビだってそうでしょう。きっと5、60年前にテレビが家庭に入ったときにも、親御さんたちはみんな同じ悩みを抱えていたわけですよね」

■「いつまで見てるの」「もう止めなさい」はNG

Kが産まれたばかりの頃に先輩パパに勧められて、積ん読になっていた本がある。1967年に初版が発売された『育児の百科』。刊行後、幾度も改訂されたロングセラーで、手元にあるのは2009年の最新版『定本 育児の百科』（岩波文庫）。下巻に次のような記述があった。

〈このごろの子どもにとって、テレビは生活の一部分になっている〉

〈テレビは現実への窓である。この窓をしめて、それにかわるものを親があたえるのには、よほどの決心がいる〉

テレビをYouTubeに置き換えれば、まるっきり令和の我が家だ。親は、世代を超えて新たなメディアと子どもとの付き合い方に頭を悩ませ続けてきたのだろう。そして、いま。子どもとYouTubeの関係を危惧しない親の方が少ないのではないか。

「子どもが、少しずつ大人になってくるといい子でいたいとか、お父さん、お母さんに好かれたいという気持ちが出てきて、様々な欲求を我慢できるようになります。でも、子ども――とくに3歳の頃は、こうした方がいい、という考えよりも、こうしたい、という気持ちの方が圧倒的に強い。

だからといって、子どもの欲求をすべて叶えてあげればいいという話ではありません。やはり大人は、きちんと言うべきです。『Kはそうしたいかもしれないけど、お父さんはこう思うよ』と。もちろん子どもが1人でYouTubeをずっと見ている状況を見たら、みんな不安に感じるはずです。情報を一方的に浴びせ続けられるわけですから。

それが、1時間、2時間も続くとコミュニケーションが閉ざされて、思考停止してしまうのではないかと心配になってしまうのはムリもありません。でも、こうしたい、という強い欲求を持つ子に対して『いつまで見てるの？』『もう止めなさい』という言葉は逆効果になってしまうでしょうね」

■「これで遊ぼう」「ジュース飲もう」と“次の行動”を提示するといい

宮里先生に逆質問された。

「Kくんは、どんなときに動画の視聴を止められますか？ ダメというと泣いてしまいますか？」

どうだったろうか。我が家では「デンシャ」が、日常に入り込みすぎて「ダメ」と言う機会はほとんどない。入浴や、出かける前、あるいは食事のタイミングで「そろそろ止めて、ご飯にしよう」と声をかけるくらいか。その日の気分で「Kは、いま、デンシャ見てるでしょ！」と怒って、頑なにYouTubeを見続ける日もあれば、大人しく服を脱いだり、食卓の椅子に座ったりする日もある。

あとは、プラレールや、ボールで遊ぼうと声をかけるとパソコンから離れる場合もあるが、それも気分次第な感じだ。子どもの気持ちはわからないけど。

「もう十分見たから飽きたと考えることもできますけど、子どもにとって、YouTubeよりもプラレールやボール遊びが勝るということなのではないでしょうか。頭ごなしに『ダメ』『もう止めなさい』というよりも『次はこれで遊ぼう』『こっちにおいしいジュースがあるよ』と次に何をするかを大人が提示してあげるのがいいのかもしれません」

半世紀前のテレビのように、YouTubeが生活の一部なのだとしたら、うまく付き合っていくしかない。それは、YouTube以外の選択肢の提示が、私のルーティンになるということに違いない。

■すぐに取り上げないで、「面白かったね」と共感する

宮里先生は、もうひとつ即効性のありそうな対処法を教えてくれた。それがタイマーだ。

「スマホやパソコンにタイマーをかける親御さんはけっこう多いですよ。たとえば、30分でタイマーをかけて、時間になると画面が点滅するとか、いろいろとやり方があるそうです。タイマーで時間がきたら『今日はもうこれで終わりみたいだね』とか『故障かな』と声をかけると自然に視聴を終えられるようです」

ポイントとなるのが、親の共感だ。宮里先生は続ける。

「『また明日、見ようね』と声をかけると子どもは、これで終わりじゃなくて、また見られると安心できます。他にも、親が『面白かったね』『明日、楽しみだね』と共感を示すと子どもは満足感をえて見終えられます。子どもがもっとも欲しているのが、一緒にかかわって遊んでくれる人です。もちろん親は、家事や仕事を抱えているからずっと遊べるわけではありません。しかし楽しかった記憶はずっと残っています。だとしたら、YouTubeを利用してしまえばいいんです」

「面白かったね」という言葉は確かに効果がありそうだ。にしても、YouTubeを利用するとは、どういうことだろうか。私の疑問に宮里先生は即答した。

「親子で一緒にYouTubeを見てみたらどうでしょう。きっと子どもは動画を見ながら『これが面白い』『ここが好き』『これに乗りたい』と教えてくれるはずです」

■「親の共感」が子供の“満足と安心”につながる

これは、経験がある。

「トット！ こっちきて」

YouTubeを見ていたKが、振り返って私を見た。ちなみに、Kは私を「トット」と呼ぶ。家事を中断し、パソコンの前に行った私に、彼はこう言った。

「Kも、ここ、行ってみたい」

日本人少年が、台湾の遊園地で遊ぶ動画だった。息子よ、連れて行ってやりたいけれど、金が……。不甲斐ない父で申し訳ない。もうちょっと大きくなってからね、と適当にお茶を濁した覚えがある。もし「ここで何をしたいの？」「今度、みんなで行こうね」と応えたら、会話が、もっと言えばKの関心が広がっただろうか。

Kにとっての“現実への窓”が、YouTubeである事実を感じた日常の小さな出来事だった。宮里先生は言う。

「ほんの少しだけ家事の手を止めて、YouTubeを一緒に見る。それだけで子どもの気持ちが変わるはずです。その子が関心を寄せている物ごとに親が共感を示すことが、子どもの満足感や安心感につながるわけですから。親子で楽しめる素敵な動画を見つけましょう」

経験や時間をともにするから、共感が生まれる。家に帰ったら、Kと一緒に「デンシャ」を見てみよう。

山川 徹（やまかわ・とおる）

ノンフィクションライター

1977年、山形県生まれ。東北学院大学法学部法律学科卒業後、國學院大学二部文学部史学科に編入。大学在学中からフリーライターとして活動。『国境を越えたスクラム ラグビー日本代表になった外国人選手たち』（中央公論新社）で第30回ミズノスポーツライター賞最優秀賞を受賞。著書に『カルピスをつくった男 三島海雲』（小学館）、『最期の声 ドキュメント災害関連死』（KADOKAWA）などがある。最新刊に商業捕鯨再起への軌跡を辿った『鯨鯢の鰓にかく 商業捕鯨再起への航跡』（小学館）。

宮里 暁美（みやさと・あけみ）

お茶の水女子大学特任教授

国公立幼稚園教諭、お茶の水女子大学附属幼稚園副園長、十文字学園女子大学幼児教育学科教授、お茶の水女子大学人間発達教育科学研究所教授、文京区立お茶の水女子大学こども園園長を経て、2021年より現職。専門は保育学。『ふしぎはっけん！たんきゅうブック かがく編／アート編』（文理）、『耳をすまして目をこらす 〜いろとりどりの子どものきもち〜』（赤ちゃんとママ社）、『思いをつなぐ 保育の環境構成』（中央法規出版）、『0-5歳児 子どもの「やりたい！」が発揮される保育環境』（Gakken）など、著書・監修書多数。

（ノンフィクションライター 山川 徹、お茶の水女子大学特任教授 宮里 暁美）