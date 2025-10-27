小坂井祐莉絵「色々な気持ちを込めました」1st写真集のタイトルが『好きですよね』に決定

小坂井祐莉絵1st写真集『好きですよね』（イマジカインフォス）が2025年11月21日に発売される。

【写真】『小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね』3パターンの表紙

発売に先駆け発表された本書のタイトルは『小坂井祐莉絵1st写真集 好きですよね』。

タイトルに対して小坂井は「この、『好きですよね』というタイトルには、私の声、関わった作品、演じたキャラクター、ロングやショートの髪型、30歳になった私自身のこと。色々な気持ちを込めました。

悩んだんですが、あえて「。」や「？」を付けませんでした。この写真集を読み終えた時、どんな声色や空気感なのかを想像しながら、タイトルへの返事いただけたら嬉しいです」とコメントを寄せた。

またタイトルの発表に合わせて通常版・インフォスクエア版・電子版の表紙3パターンが発表されている。

本書の発売を記念し、11月22日には東京にて「写真集 サイン（宛名あり）＆握手会」、12月20日には東京にて「ビッグポスターサイン＆握手会＋自撮り2Sスマホ撮影会」「ブロマイドサイン＆握手会＋2Sチェキ 撮影＆サイン会」、12月27日には東京で「ビッグポスターサイン＆握手会＋自撮り2Sスマホ撮影会」「ブロマイドサイン＆握手会＋2Sチェキ 撮影＆サイン会」といったイベントも開催される。

