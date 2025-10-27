室町時代の人々はどのような生活をしていたのか。名古屋市立大学大学院の川戸貴史教授は「15世紀ごろ、京都の経済は過熱し、さまざまな階級で賃借がおこなわれた。当時の利子は月4〜8パーセントで変動していた。現代からみれば暴利といえる水準だった」という――。（第1回）

『山王霊験記』より、金貸しの様子（写真＝CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）

■現金主義の不便さから為替手形が普及

経済の発展を支える機能として欠かせないのは、金融業である。経済活動に伴って多くの貨幣と商品が行き交うようになったが、当時の貨幣はいわば小銭の銭貨（銅銭）しかなく、遠隔地間の取引や高額取引の頻度が高くなると、徐々に現金主義の不便さが目立ち始めた。

その結果、13世紀半ば頃からは取引現場での現金決済を省略する手段として為替手形が用いられるようになっていった。

当初の為替は簡単な送金機能を有するものだったが、時代を経て資金を前借りする形で発行された利息付きの借金手形も登場した（百瀬今朝雄「利息附替銭に関する一考察」――『歴史学研究』二一一）。

これらの為替手形は京都をはじめ各地の都市に居住する商人が発行したが、この頃から資金を貸し付ける金融業者も登場し、彼らも為替を発行した。

為替は商売のみならず、当時普及しはじめた年貢の銭貨による代納（代銭納）手段として用いられたり、各地に拠点を構えた鎌倉幕府の御家人が鎌倉に居住する一族に送金する手段として用いられたりもした。

為替は米建てと銭建ての二種類があり、前者は替米(かえまい)、後者は替銭(かえぜに)と呼ばれた。

■荘園の経営を代行する金融業者も

13世紀以降の京都は、求心的流通構造によって消費が拡大して経済が発展していったが、それに伴って貸借などによる資金融通も盛んに行われるようになり、それを専門に扱う金融業者が急速に増加した。

もっとも当時の京都において多額の財を抱えるのは権門にほぼ限られており、金融は彼らの需要に応えるものとして広まった。

彼らは当初「借上(かしあげ)」と呼ばれたが、室町時代になると「土倉(どそう)」と呼ばれることが多くなった。この時代には堅固な蔵を構える業者が多くなったためと考えられる。

では、具体的に権門は金融業者に何を求めたのか。実は単なる借金のための手段ではなく、組織としての権門の資金管理を請け負わせる、今の銀行のような役割だった。

そこから派生して、荘園の経営そのものを代行する金融業者も室町時代に登場した。権門の財源は各地に保有する荘園からの年貢だったが、その管理に伴う資金管理業務を彼ら金融業者に委ねるようになったのである（中島圭一「中世京都における土倉業の成立」――『史学雑誌』一〇一〜三）。

■京都に溢れる土倉の数

借上や土倉は「山門気風(さんもんきふう)」と呼ばれることが多い（「元徳2年3月日日吉社並叡山行幸記」）。というのも、彼らは比叡山延暦寺（山門）やその末社である近江国坂本（現滋賀県大津市）にある日吉社（現在の日吉大社）、洛東(らくとう)の祇園社(ぎおんしゃ)（現在の八坂神社）に所属する下級の法師や神人を出自とする者が多かったからである（下坂守『京を支配する山法師たち――中世延暦寺の富と力』）。

中世の比叡山は近江国を中心に莫大な荘園を抱えた大権門であり、その資金管理は比較的下級の法師のなかから経営能力に長けた者が選ばれ、代官として荘園の管理をした。

その中でも特に資金管理に優れて蓄財を重ねた者が、京都で金融業に乗り出していったと考えられる。鎌倉時代末期（14世紀前半）には、京都に構える土倉の数は少なくとも335軒に上っていたことがわかっている（中島圭一「中世京都における土倉業の成立」、山田邦和『京都の中世史七――変貌する中世都市京都』）。

■年貢滞納をきっかけに膨らむ借金

室町時代に入り15世紀になると京都の経済はより過熱し、権門のみならずあらゆる階層の人々の間で貸借が盛んに行われるようになった。

荘園管理を請け負う土倉も引き続きみられたが、朝廷や天皇家、室町幕府そのものの財務管理を請け負う者も現れるようになった。彼らは「納銭方(のうせんかた)」あるいは「御倉(おくら)」などと呼ばれた。

そうした京都経済の過熱の一方で、15世紀前半は気候が不安定化し、地方では不作による大規模な飢饉がしばしば発生するようになった（清水克行『大飢饉、室町社会を襲う！』）。

そのため京都近郊においても年貢納入を滞らせる百姓らが徐々に増加したが、その未納分は代官らが資金を百姓に貸し付ける形で代納することが多くなった。

年貢米俵（写真＝big-ashb／CC-BY-2.0／Wikimedia Commons）

当然それには利子もかかるため、年貢滞納をきっかけとして借金が膨らみ、生活に行き詰まる百姓も目立つようになった。

返済不能に陥った百姓の多くは夜逃げのような形で耕作地を放棄して逃亡を余儀なくされたが（逃散という）、彼らの一部には不満を抑えきれず、武装蜂起によって強制的に負債を帳消しにさせようとする気運も高まりつつあった。

■現代からみれば暴利の月4〜8パーセント

ところで、当時の利子はどのくらいであったか。一例を挙げると、東寺(とうじ)が永享11年（1439）に「冷泉蔵(れいぜいぐら)」という土倉とみられる金融業者から借金した際の借用状の写しがある。

この時東寺は銭一五〇貫文を借りているが、その利子には月ごとに「貫別二十五文」と記されている（「東寺百合文書」チ函九三号）。

「貫別二十五文」とは一貫文（一〇〇〇文）あたり二五文ということであり、月ごとに2.5パーセントの利子が付加されたことになる。

借用者の信用や担保の有無などによって利子率にばらつきはあるが、当時はおおよそ月4〜8パーセントで変動していた。月4パーセントとすれば年（12カ月）では48パーセントに上るので、現代からみれば暴利といえる水準である。

しかし当時は、利子が元本と同額になるとそれ以上は利子が加算されないという慣例があった（井原今朝男『日本中世債務史の研究』）。

多くは利子が上限に達するまでの短期間の貸借だったようであり、たとえば債務者が百姓であれば、次の収穫期にまとめて返済することが一般的だったようである。

もっとも、不作などで返済不能となれば、担保が質流れとなるほか、場合によっては身ぐるみを剝がされるどころか自らの身柄も「商品」つまり奴隷（中世では「下人(げにん)」という）として売買されるほどの過酷な破産処理が待っていた。

■極大化する貧富の格差

金融の波に巻き込まれて困窮したのは庶民ばかりではない。一部の小規模な寺院や武家領主のなかには、年貢未納により当座の資金を借り入れたものの返済が行き詰まり、没落する者もみられた。

こうして破産した者たちの家財は債権者らが強制的に没収した上、家屋には火を掛けられてすべての資産を失うことになった。

あるいは、土倉のなかにも経営に失敗して私財をすべて失う悲惨な末路をたどる者もいた。

川戸貴史『商人の戦国時代』（ちくま新書）

成功をつかむチャンスにはそれなりに恵まれていたかもしれないが、失敗すれば現代とは比べものにならないほどの過酷な末路が待っていた（桜井英治『破産者たちの中世』）。

しばしば中世社会を指して「自力救済」と称するが、すべての資産は自らの力量によって維持しなければ立ちゆかない社会でもあった。

このように15世紀の京都は、多くの財貨が飛び交う奢侈的消費に沸く空前の活況を築き上げる一方、頻繁な飢饉によって年貢納入すらままならず生活の糧を失う庶民が続出し、貧富の格差は極大化していった。

そして年貢納入を全うするために負債を抱えた庶民層の中には、その日暮らしにも困る人々が急速に増加していった。

川戸 貴史（かわと・たかし）

名古屋市立大学大学院人間文化研究科教授

1974年生まれ。一橋大学大学院経済学研究科博士後期課程単位修得退学。博士（経済学）。専門は日本中世史、貨幣経済史。著書に『戦国期の貨幣と経済』（吉川弘文館）、『中近世日本の貨幣流通秩序』（勉誠出版）、『戦国大名の経済学』（講談社現代新書）などがある。

