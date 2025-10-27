ÌëÌ²¤ì¤Ê¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤°¤Ã¤¹¤ê²÷Ì²¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿çÌ²¥Û¥ë¥â¥óŽ¢¥á¥é¥È¥Ë¥óŽ£¤ò¤Ä¤¯¤ë»ê¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ê"¥¹¥Þ¥Û½¬´·"
¢£¿Í´Ö¤Ï¡ÖÌë¡×¤Ë¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë
¤¤¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÃÏµå¾å¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸¤Êª¤Ï¡¢¿çÌ²¤È³ÐÀÃ¤Î¼þ´üÅª¤ÊÊÑÆ°¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢À¸Ì¿¤Î±Ä¤ß¤òÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¾¤â¿´¤âÂÎ¤â¡¢ÂÀÍÛ¤Î½Ð¤Æ¤¤¤ëÃë´Ö¤Ë³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¡¢ÂÀÍÛ¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ëÌë¤Ë¡¢¿çÌ²¤·¤ÆµÙÂ©¤·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊäµë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢Æ¬¤Î¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤«¤éÂ¤ÎÀè¤Þ¤Ç¡¢60Ãû¸Ä¤¢¤ëºÙË¦¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆºÙË¦¤Î°äÅÁ»Ò¤Ë¡Ö»þ·×°äÅÁ»Ò¡×¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢60Ãû¤¢¤ëºÙË¦¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë24»þ´Ö¤Î¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Æ±´ü¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¾¤Î»ë¾²²¼Éô¤Ë¡Ö¼ç»þ·×¡×¤¬¤¤Á¤ó¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¹ï¿®¹æ¤¬¡¢¿À·Ð¤ä¥Û¥ë¥â¥ó¤ò²ð¤·¤ÆÁ´¿È¤ÎºÙË¦¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢Æ±´ü¤·¤Æ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤à¤è¤¦¤Ë¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¼ç»þ·×¡×¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¾¡¼ê¤Ë½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¼«Î§µ¡Ç½¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂçÇ¾Èé¼Á¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÏÍø¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿Í´Ö¤¬¾¡¼ê¤ËÃëÌëµÕÅ¾¤ÎÀ¸³è¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤ä¤¬¤ÆÂÎ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÉÔÄ´¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢ÉÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¿´ÃÏ¤è¤¤Ì²¤ê¤ËÆ³¤¯ÂÎÆâ¿çÌ²Ìô¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó¡×
¿çÌ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºßÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë°å³ØÅªÃÎ¼±¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤Ï¡¢¼«Á°¤Îà¿çÌ²Ìôá¤òÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤ë¤È¹çÀ®¤·¡¢¿çÌ²¤ÎÆ³Æþ¤È°Ý»ý¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿çÌ²Ìô¤ÎÌ¾Á°¤¬¡Ö¥á¥é¥È¥Ë¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÏÇ¾¤Î¤Û¤Ü¿¿¤óÃæ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾¾²ÌÂÎ¤Ç¹çÀ®¡¦Ê¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¹çÀ®¤Ï¡¢»ë¾²²¼Éô¤Î¡Ö¼ç»þ·×¡×¤Î»ØÎá¤ò¼õ¤±¤ÆÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ç»þ·×¡×¤È¾¾²ÌÂÎ¤Ï¿À·Ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¼ç»þ·×¡×¤ÏÌÖËì¤È¿À·Ð¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÌÖËì¤ËÂÀÍÛ¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃë´Ö¤Ë¤Ï¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Î¹çÀ®¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍÞÀ©¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢Í¼Êý¡¢ÂÀÍÛ¤¬ÄÀ¤à¤È¤½¤ÎÍÞÀ©¤¬³°¤ì¤Æ¡¢¾¾²ÌÂÎ¤Ç¥á¥é¥È¥Ë¥ó¹çÀ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆüË×¤È¤È¤â¤Ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¹çÀ®¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Æü¤Î½Ð¤È¤È¤â¤Ë¹çÀ®¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£´°Á´¤ËÂÀÍÛ¸÷¤ÇÀ©¸æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Âç»ö¤ÊÅÀ¤Ï¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÃë´Ö¤Ë¤Ï¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ïºî¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥«¡¼¥Æ¥ó¤òÊÄ¤á¤ÆÉô²°¤ò°Å¤¯¤¹¤ì¤Ð¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÌµ°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
°ì¸«¡¢Ìë¤Î´Ä¶¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤â¡¢¡Ö¼ç»þ·×¡×¤â»þ·×°äÅÁ»Ò¤âÂÀÍÛ¸÷¤ÎÃëÌë¥ê¥º¥à¤ËÆ±´ü¤·¤Æ¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Î¹çÀ®¤Ï¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Í¼Êý°Ê¹ß¤Ëºî¤é¤ì¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤ÆÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¡¢¾¾²ÌÂÎ¤«¤é¥Û¥ë¥â¥ó¤È¤·¤Æ·ì±Õ¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢Á´¿È¤Ë¡Ö½¢¿²¡ª¡×¤Î»ØÎá¤òÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Î§¿À·Ð¤â¸ò´¶¿À·Ð¤«¤éÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¡¢¡ÖµÙ¤á¡ª¡¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊäµë¤»¤è¡×¤È¤¤¤¦»ØÎá¤¬Á´¿È¤ËÈ¯Îá¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ØÎá¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¸ÂÎ¤ÎÆâÉô¾õ¶·¤¬°ìµ¤¤Ë¤ªµÙ¤ß¥â¡¼¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¹¤ë¤È·ì°µ¤â¿´Çï¤â¸ÆµÛ¤âÄÃ¤Þ¤ê¡¢ÂÎ²¹¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¿¼ÉôÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤¤¬Á´ÂÎ¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢³ÐÀÃ¤«¤é¿çÌ²¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°Éô¤«¤é¤Î´¶³Ð»É·ã¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹À¤Î´¶³Ð»É·ã¡Ë¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ç¾¤ÏµÙ»ß¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¿çÌ²¤ÎÆ³Æþ¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤«¤é²÷Ì²¤òÃ¥¤Ã¤¿ÈÈ¿Í¤Ï¡©
¿Í¤Ï¡ÖÌë¡×¤Ë¿²¤ë¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¡¢È¯Ã£¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½Âå¤Ï¡¢¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÌë¹ÔÀÆ°Êª¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÃëÌëµÕÅ¾À¸³è¡×¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö7»þ´Ö¤°¤é¤¤¤Î¿çÌ²»þ´Ö¤ò°Ý»ý¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Ä¿²¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È¡¢´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿çÌ²¤ËÉ¬Í×¤Ê¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤Ï¸÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ´Àá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÌëÃæ¤Ë¶¯¤¤¸÷¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢ÂÎÆâ»þ·×¤ÎÆ¯¤¤¬Íð¤ì¤Æ¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¿çÌ²³ÐÀÃ¤Î¥ê¥º¥à¤¬Íð¤ì¤ë¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Þ¤«¤é50Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¿¼Ìë¤Î¥é¥¸¥ª¤ä¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ó¤¤°Û¹ñ¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ä¹ñºÝ¶¥µ»Âç²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÆüËÜÃæ¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Î´ÇÈÄ¤ò¸«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ï1970Ç¯Âå¤Ë½Ð¸½¤·¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖÌë¤Ç¤âÇã¤¤Êª¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¡¢²è´üÅª¤Ê±Ä¶È·ÁÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¤¤¤Þ¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï24»þ´Ö±Ä¶È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢È¯¾Í¸µ¤Î²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢½ªÌë±Ä¶È¤Ï¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤À¤±¤¬¡È°Û¾ï¡É¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»þÂå¤ÎÊÑ²½¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¿À®¤Î»þÂå°Ê¹ß¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¡×¤Î¹¤Þ¤ê¡£¼Ò²ñÀ¸³è¤ò±Ä¤àÆüËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¡¢Ìë¶Ð¤À¤±¤òÁª¤Ö¿Í¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤³20¡Á30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
°å³Ø¡¦À¸Íý³ØÅª¸«ÃÏ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢´°Á´¤Ë¡Ö¸í¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤ÏÌë¹ÔÀÆ°Êª¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤Æ°Êª¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ËèÌë2»þ´Ö¤Î¿´¤¬¤±¤Ç¿çÌ²¤Î¼Á¤Ï¹â¤á¤é¤ì¤ë
»ä¤¿¤Á¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò·ãÊÑ¤µ¤»¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î½ÐÍè»ö¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÈ¯ÌÀ¤Ç¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÁ´À¤³¦¤Ë¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¾®·¿¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿µ¡Ç½¤ÇÊØÍø¤ÊÆ»¶ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹âÎð¼Ô¤Þ¤Çµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÍ¥¤ì¤¿Æ»¶ñ¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»È¤¤Â³¤±¡¢ÃëÌëµÕÅ¾¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤â·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¸½Âå¿Í¤ÎÉÔÌ²¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Á°¤Ë¤â½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î²èÌÌ¤«¤é¤Î¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤¬¡¢Í¼Êý°Ê¸å¤Ë¹çÀ®¤µ¤ì¤ë¥á¥é¥È¥Ë¥ó¤òÍÞÀ©¤µ¤»¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜ¾Ï¤Î½é¤á¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥ê¥º¥à¤ò·ÁÀ®¤µ¤»¤ë¿À·Ð·ÐÏ©¤È¤·¤Æ»ë¾²²¼Éô¤Î¡Ö¼ç»þ·×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»ë¾²²¼Éô¤«¤é¾¾²ÌÂÎ¤Ø¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¥á¥é¥È¥Ë¥ó¹çÀ®¤òÍÞÀ©¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥ÈÂÐºöÍÑ¤Î¥á¥¬¥Í·¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤â»ÔÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤ÎÊÀ³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¼Êý¤«¤é½¢¿²¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤òÄ¹»þ´ÖÍá¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¿çÌ²¤Î¼Á¤òÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»ä¤ÏÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌë¿²¤ëÁ°¤Î2»þ´Ö¤À¤±¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥í¥°À¸³è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×
¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»þ´ÖÂÓ¡¢Ä«¤«¤éÍ¼¿©¤Þ¤Ç¤Ï»È¤¤ÊüÂê¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¡ª¡¡¥Ö¥ë¡¼¥é¥¤¥È¤Ï¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä«¤«¤éÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢Â¸Ê¬¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ¸³è¤òÌ£¤ï¤¨¤Ð¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ë´ÊÃ±¡¢¤¿¤Ã¤¿2»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÎ¥¤ì¤ì¤Ð¡¢Ìë¤Î²÷Ì²¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤éÌµÍý¤Ê¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢Ìë¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤äÃÄÝ³¡¢ÆÉ½ñ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤à¡£
¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î¿´¿È¤Î¥±¥¢¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤ë¡£
1Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤ÆÌÀÆü¤Î½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤ë¡Ä¡Ä¿Í´Ö¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌë¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀ¸³è¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀ¸³è¡£¤½¤ì¤¬¸½Âå¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÊÀ¸³èÍÍ¼°¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£
ÍÅÄ ½¨Êæ¡Ê¤¢¤ê¤¿¡¦¤Ò¤Ç¤Û¡Ë
°å»Õ¡¦Ç¾À¸Íý³Ø¼Ô¡¢ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉôÌ¾ÍÀ¶µ¼ø
¥»¥í¥È¥Ë¥óDojoÂåÉ½¡£1948Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Åì³¤Âç³ØÉÂ±¡¤ÇÎ×¾²¤Ë¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø´ðÁÃ°å³Ø·Ï¤ÇÇ¾¿À·Ð·Ï¤Î´ðÁÃ¸¦µæ¤Ë½¾»ö¡¢¤½¤Î´Ö¡¢ÊÆ¹ñ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£Î©Âç³Ø¤ËÎ±³Ø¡£ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉôÅý¹çÀ¸Íý³Ø¤ÇºÁÁµ¤È¥»¥í¥È¥Ë¥ó¿À·Ð¡¦Á°Æ¬Á°Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡¢2013Ç¯¤ËÂà¿¦¡¢Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤È¤Ê¤ë¡£³Æ³¦¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö¥»¥í¥È¥Ë¥ó¸¦µæ¡×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¹¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥óDojo¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤È¤·¤Æ¡Ø°å¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ëÈè¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÎÇ¾¡§¡ÖËýÀÈèÏ«¡×¤ò¾Ã¤¹µ»½Ñ¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¡¢¡ØÇ¾¤«¤é¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¾Ã¤¹µ»½Ñ¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë ¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÇ¾¤Î¥¯¥»¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤¹¤ë Ä«5Ê¬¤Î¸ÆµÛË¡¡Ù¡ÊÁí¹çË¡Îá½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤¢¤ë¡£
°å»Õ¡¦Ç¾À¸Íý³Ø¼Ô¡¢ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉôÌ¾ÍÀ¶µ¼ø ÍÅÄ ½¨Êæ