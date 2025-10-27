CBC

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ÇÆüËÜ¼ò¡È¤Û¤Ü¥¼¥í¡É¢ª15¡ó¤Ë ´ôÉìŽ¥²¼Ï¤»Ô¤Î¼òÂ¢ ±Æ¶Á¤Ï¡© Ž¢¤ª¼ò¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î³Ú¤·¤ß¡£ÀÇ¶â¤ò°Â¤¯¤·¤ÆŽ£

Ìó30¼ïÎà¤ÎÆüËÜ¼ò¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢´ôÉì¸©²¼Ï¤»Ô¤Î¡ÖÅ·ÎÎ¼òÂ¤¡×¡£Çä¤ê¾å¤²¤ÎÌó1³ä¤¬³¤³°¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ç¤¹¡£

¡ÊÅ·ÎÎ¼òÂ¤¡¦¾åÌîÅÄÎ´Ê¿ÁêÃÌÌò¡Ë
¡Ö¡Ê³°¹ñ¤ÎÊý¤¬¡ËÂç¶ã¾ú¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡ØÆüËÜ¼ò¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¤¤â¤Î¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×

¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡ÈÂç¶ã¾ú¡É¤¬¿Íµ¤

ÆüËÜ¼ò¤ÎºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í¢½Ð¤Î6³ä¤òÀê¤á¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÂç¶ã¾ú¡×¤¬¿Íµ¤¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡ÊÂíÀî¹¬¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÉ¡¤ËÈ´¤±¤ë¹á¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Æ°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡×

µîÇ¯12·î¡¢¡ÖÅÁÅýÅª¼òÂ¤¤ê¡×¤¬¥æ¥Í¥¹¥³¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢³¤³°¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÈ¯Æ°¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡£1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤ê0.03¥É¥ë¤È¡¢¤´¤¯¤ï¤º¤«¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¼ò¤Î´ØÀÇ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ï²Á³Ê¤Î15%¤ÈÂçÉý¤Ê°ú¤­¾å¤²¤Ë¡£

¡Ê¾åÌîÅÄÁêÃÌÌò¡Ë
¡Ö¤Þ¤ÀÄ¾ÀÜÅª¤Ê±Æ¶Á¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¸¤ï¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¡×

¡Ö¤ª¼ò¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î³Ú¤·¤ß¡£ÀÇ¶â¤ò°Â¤¯¤·¤Æ¡Ä¡×

¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÆüËÜ¼ò¤Ï¡¢´ØÀÇ°ú¤­¾å¤²Á°¤ËÍ¢½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤È¤³¤í±Æ¶Á¤Ï¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼¡¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÇ¯Ëö¤´¤í¤ÎÍ½Äê¡£ÉÔ°Â¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£

¡Ê¾åÌîÅÄÁêÃÌÌò¡Ë
Q.Í¢½Ð¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢ÊÉ¤¬¤Ç¤­¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õ¶·¡©
¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀË¤·¤¤¤Ç¤¹¡×

¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÍèÆü¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¡£

¡Ê¾åÌîÅÄÁêÃÌÌò¡Ë
¡Ö¤ª¼ò¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀÇ¶â¤ò°Â¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¡£°ÊÁ°¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×