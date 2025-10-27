「鳥肌止まらなかった…」アニメ『ヒロアカ』最新話に反響続出！ 「作画神すぎて本当に神でした」「涙止まらず」
『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載している漫画『僕のヒーローアカデミア』のファイナルシーズンのテレビアニメが現在、日本テレビ系にて放送中です。10月4日に初回（シーズン通しで160話）が、25日に第4話（同163話）が放送されました。本記事では、ネット上での感想を一挙紹介します。
【画像】アニメの格好良すぎるイラスト
「凄まじい戦闘力を見せる爆豪に、自分の所有物の弟・与一を連れ出したワン・フォー・オール2代目継承者・駆藤の面影を見るオール・フォー・ワン(AFO)。彼の頭をよぎる過去の記憶…。遂に明らかになる、AFOの誕生の秘密と魔王へと突き進んだ道のり。それに抗う与一の姿とワン・フォー・オールの原点―！爆豪に駆藤を重ねるAFOは憎悪を露わにし、若返るスピードも顧みず、爆豪の抹殺と死柄木の肉体の乗っ取りに向けて全ての力を開放する。迎え撃つ爆豪は、AFOを倒すことができるのか――!?」（公式Webサイトより引用）
「ユナイテッドステイエツオブスマッシュをモチーフにしてるの最高」
「鳥肌止まらなかった…」
「前回に引き続き今回のお話も凄く良かったです！！」
「かっちゃん！！マジでかっこよかったｶﾞﾝｽ！！」
「笑って勝つ最高のヒーローの爆誕だ…!!」
「先週も言ってるけどかっちゃん最高だよぉぉ」
「作画神すぎて本当に神でした」
「カッちゃんがラスボスすぎて最高でした」
「EDの間、放心状態で、涙止まらず 毎週感動すぎる。。。」
など、熱い感想が多く上がりました。次回第5話（同164話）は11月1日放送予定です。気になる人は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【画像】アニメの格好良すぎるイラスト
「遂に明らかになる、AFOの誕生の秘密」総人口の約8割が超常能力“個性”を持つ世界で、“無個性”の少年デクは憧れのNo.1ヒーロー・オールマイトから“ワン・フォー・オール”を受け継ぎ、雄英高校で仲間と共に成長する物語の同作品。コミックのシリーズ累計発行部数は1億部を突破するほどの大人気作です。ファイナルシーズンではヒーローとヴィランの全面決戦が繰り広げられます。第4話の概要は以下の通りです。
「笑って勝つ最高のヒーローの爆誕だ…!!」「うおおおお！アチいです！ アチいでございます！！！」
「ユナイテッドステイエツオブスマッシュをモチーフにしてるの最高」
「鳥肌止まらなかった…」
「前回に引き続き今回のお話も凄く良かったです！！」
「かっちゃん！！マジでかっこよかったｶﾞﾝｽ！！」
「笑って勝つ最高のヒーローの爆誕だ…!!」
「先週も言ってるけどかっちゃん最高だよぉぉ」
「作画神すぎて本当に神でした」
「カッちゃんがラスボスすぎて最高でした」
「EDの間、放心状態で、涙止まらず 毎週感動すぎる。。。」
など、熱い感想が多く上がりました。次回第5話（同164話）は11月1日放送予定です。気になる人は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
(文:橋酒 瑛麗瑠)