婚活サービスを利用する人が増えている。一方で、相手の情報をあまり知らずに結婚して後悔する人がいる。「婚活FP」として活動するファイナンシャルプランナーの山本昌義さんは「年収1000万〜1200万円の単身の45.5％が貯蓄ゼロという。言いづらい話だが、お金のことは結婚前にしっかり話し合っておくべきだ」という――。

写真＝iStock.com／fizkes ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／fizkes

■28歳年収400万円の女性の婚活が全滅だったワケ

原田彩乃さん（仮名、以下同）は、都内の中小企業の総務部に勤める28歳、年収400万円の女性です。彼女はロングの黒髪が似合う目鼻立ちも整った、いわゆる和風美人で、これまで良くも悪くも多くの男性から言い寄られてきたといいます。

残念ながら結婚を考えるほどの男性に出会ったことはなかったものの、それなりに毎日が充実していました。

そんな彼女も間もなく30歳。すでに周囲では結婚ラッシュも起きていましたが、この頃になってようやく本気になってきたそうです。同時に、少し仕事に対して疲労感を覚え始め、できれば結婚して専業主婦になりたいとの願望が出てきました。こうして彼女は婚活を始めたといいます。

国立社会保障・人口問題研究所の2021年『出生動向基本調査』によると、実際に専業主婦を望む女性は減少しているものの、13.8％は存在します。

出所＝国立社会保障・人口問題研究所『第16回出生動向基本調査』（2021年）

ところが婚活の厳しさは彼女の想像以上でした。ひとまず婚活アプリを始めたものの、そこには彼女以上に若くて美人な女性がごろごろいたのです。彼女に声をかけてくる多くは年収500万〜600万円ほどの共働き希望の男性ばかり。幸いデートはできたので何人かに会ってみたものの、「できれば結婚したら家で夫を支えたい」と言うと全滅だったとのことでした。

■交際相手は共働き希望

そこで彼女は考え、ひとまず婚活中は共働き希望にして、妊娠による体調不良を理由に退職し、専業主婦を狙うことにしたといいます。多少の罪悪感はあったそうですが、実際同僚に妊娠して専業主婦になった方がおり、これくらいなら男性は許してくれるはずと考えたのだそうです。

すると今まで以上に声をかけられることになったのですが、その中に一人、今までとは少しレベルの違う男性が現れました。

お相手は岡本拓也さん（仮名、以下同）という、大手企業の技術部に勤める31歳で、なんと年収1000万円の男性です。実際に会ってみても、彩乃さんから見て、特に容姿や立ち居振る舞いも悪くないレベルだったといいます。

ただ、そもそも彼は親や同僚に流されて婚活を始めたうえ、これまで会った女性は皆お金狙いで辟易していたと言うのです。そして、けして結婚したくないわけではないが、なるべく生活を変えたくない、負担を増やしたくないので共働きを希望しているといいます。仮にも婚活でこんなことを堂々と言うあたり、正直、自分や結婚への消極性が伺えて不満だったそうです。しかし一方で失敗続きの婚活事情や年齢への焦りから、そこは目をつむり、共働きをアピールして、どうにか彼との交際を始めることに成功しました。

■年収1000万円男性のまさかの貯金額

幸い、その後のデートは相応に楽しめたといいます。月2回程度、お金狙いと思われないよう、なるべく彼にオゴらせないよう注意しながらでしたが、彼の穏やかな性格と物言いは心地よかったそうです。

そうして関係を作る一方で、義実家は地方で親兄弟などは特に問題ナシ、趣味は一般的な旅行と食べ歩き、子供は2人欲しいなど、結婚を見据えた情報収集も欠かさなかったといいます。

そうして満を持した1年後、30歳になる前に彼女は自分から逆プロポーズしました。まだOKをもらえるか若干の不安はあったものの、幸いにも彼は快く了承。こうして彼女はどうにか当初の思惑通り、30歳までに専業主婦になれそうな年収1000万円の男性との結婚を果たしたのです。

彩乃さんの誤算は結婚後、すぐに判明することとなりました。（当面は）共働きということで家計管理について話し合い、拓也さんが月20万円、彼女が15万円を家計に入れることにしたのです。

これで家賃は月10万円、生活費が15万円ほどなら10万円は毎月貯金できることになります。そして足りない時は各自が補塡(ほてん)しようと話したところ、「俺、あんまり貯金できないんだよね。今も200万円くらいしか……」とのことでした。

■離婚を考えるほど結婚を後悔

理由を聞くと、なんと彼は毎月のように一人で温泉旅行をし、その際には数万円する食事をすることも多かったのです。一回の旅費が20万円程度になることもあり、ろくに貯金を意識してこなかったといいます。

もともと旅行と食べ歩きが趣味とは聞いていたものの、普段の様子から貯金できないほど使い込んでいる様子もなかったこともあり、内容が彼女の想像とは大違いでした。また、さすがに結婚前には貯金額を聞けなかった点も、大いに失敗したと感じたそうです。

写真＝iStock.com／PonyWang ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang

その分、日頃は節約生活で大丈夫だし、子供が生まれたら必要なだけ減らすとも言うものの、これは明らかに共働きを想定した物言いです。いくら年収1000万円でも、ろくに貯金できないほど趣味にお金を使うなら、とても安心して専業主婦になどなれません。彼女は心底、愕然としたといいます。

恐る恐る「もし私が働けなくなったらどうするの？」と聞いたところ、「それは俺が働けなくなっても同じでしょ？ 立場は同じだし、お互いがんばろうね」とのこと。その正論に、彼女はうなずくことしかできなかったとのことでした。彩乃さんは当初、さっそく離婚を考えるほど拓也さんとの結婚を後悔したといいます。それほど一度、専業主婦を考えてからは仕事がイヤに感じていたのです。しかし結婚直後の自己都合の離婚は体裁が悪いとも感じ、しばらくは結婚生活を続けることにしました。

■FPがした“まっとうなアドバイス”

そうして結婚生活を続ける中、幸いにも彼女は落ち着きを取り戻します。そもそも婚活で散々苦戦したわけですから、仮に離婚しても専業主婦としての再婚が簡単ではないのは明らかです。それに生活も一人暮らし時代より断然ラク。何より穏やかな彼との毎日は楽しく、二人で行くようになった旅行も本当に楽しかったといいます。

現在30代前半の彼女は、その後に予定通り長女を出産。専業主婦希望はすっかり忘れ、今も時短ながら仕事に邁進しているといいます。また彼も娘をかわいがり、娘の未来を考えて今は旅行も極力控えて貯金をがんばり、行く時にも予算を決めたそうです。

「今にして思えば、あの頃は本当にどうかしてました。そもそも仕事だってそんなにイヤだったわけでもないですし、専業主婦になれないだけでハイスぺ旦那と離婚なんて……。あれは若気の至りと思って、これから気を付けたいと思います」

婚活FPとして彩乃さんには「趣味は本人にとって癒やしになるので完全に止めさせるのではなく、まずは予算や頻度を落とすことを心がけましょう。そのうえで、将来的には予算や頻度を上げられるよう彩乃さんも仕事にはげみ、協力する姿勢を見せると旦那様も納得しやすいでしょう」とアドバイスしました。

感情的に動かなくて正解でしたね。どうぞ末長く、お幸せに。

■年収1000万円でも「貯金なし」は約半分

金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査［単身世帯調査］（令和5年）」によると、平均貯金額は年収が上がるほどに増える傾向にある一方、年収1000万〜1200万円（単身）の方の45.5％が貯金ナシという結果となっています。つまり、拓也さんのような方は決して珍しい存在ではありません。

プレジデントオンライン編集部作成

また年収が高いほどに生活水準も高いことが一般的であり、一度上がった生活水準は簡単には下がらないのが基本です。つまり、年収さえ高ければ節約は簡単というわけでもなく、また、専業主婦になれるものでもないといえます。

そもそも年収1000万円とは、決して使いきれないような大金ではありません。年収1000万円の手取り額はおよそ700万円少々、賞与が年2回で1回2カ月分とすれば、700万円÷16カ月で月収は44万円程度です。夫婦2人の生活費が25万円なら差し引き19万円であり、今後は家族増に伴う家賃増や住居購入、保険加入も考えられます。

写真＝iStock.com／Angelica Zander ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Angelica Zander

仮に2人目の子供が生まれ、子供2人分の生活費と教育費を賄いつつ老後資金の準備も考えると、たとえ旅行の趣味がなくても、少なくとも十分な余裕があるわけではないのは確かで、彩乃さん自身もこれに納得しました。それこそ拓也さんが働けなくなったらどうでしょうか。

ひとまず彩乃さんは結果的にですが、本当に賢明な判断をしたと思います。ちなみに国立社会保障・人口問題研究所の2021年「出生動向基本調査」によると、最近の男性が専業主婦を望む割合は、わずか6.8％という結果です。

出所＝国立社会保障・人口問題研究所『第16回出生動向基本調査』（2021年）

以前の彩乃さんのように専業主婦希望で婚活中の方は、できれば一方的に支えてもらうのではなく、互いに支え合う気持ちで婚活に励みましょう。

----------

山本 昌義（やまもと・まさよし）

ファイナンシャルプランナー、婚活FP

山本FPオフィス代表 みらいフォスターリエゾン理事。1979年生まれ。2002年北陸大学卒業後、商品先物会社、税理士事務所、生命保険会社を経て、2008年に山本FPオフィスを開業。現在は日本初にして唯一の「婚活FP」として婚活中の方や新婚夫婦を専門に相談・執筆・講演などに取り組み、他に現代ビジネスでの執筆やレインボータウンFMへの出演等でも活動中。

----------

（ファイナンシャルプランナー、婚活FP 山本 昌義）